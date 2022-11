Apareció otro competidor para Belgrano por Pablo Vegetti

Pasan los días, el plantel ya se fue de vacaciones, y Belgrano todavía no llegó a un acuerdo para que el goleador Pablo Vegetti siga con la casaca Celeste en la temporada 2023, en el regreso del club a la Primera División.

En medio del tira y afloje por la renovación, van surgiendo otros interesados y Universitario de Lima puso los ojos en el delantero. No es el único club peruano con Vegetti en el radar, ya que también interesa en Alianza Lima.

Con 34 años, el Toro anotó 17 goles en la última temporada de Primera Nacional, para ser artillero del Pirata y del torneo. Carlos Tévez lo había sondeado para Rosario Central, pero el Apache dio un paso al costado como técnico. Y había rumores sobre Peñarol de Montevideo, pero sin propuestas formales.

Pablo Vegetti, el goleador actual, y Luis Fabián Artime, el histórico, a pura felicidad por Belgrano. Foto: La Vo

“Los Crema”, como llaman a Universitario, está en plan de reforzarse, y contrató a Martín Pérez Guedes (31 años). Volante ofensivo argentino con paso por Olimpo, Racing Club y Quilmes; y que proviene del Melgar, donde fue figura.

QUÉ DIJO EL GOLEADOR SOBRE SEGUIR EN BELGRANO

“Tengo muchas ganas de quedarme en Belgrano pero no depende de mí lamentablemente. Depende de muchos factores. Ojalá que si me quedo sigan bancando y se me toca ir que también lo entiendan”, asumió Vegetti.