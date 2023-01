Andrés Fassi sobre Rafa Pérez: “Nunca se fue, es de Talleres”

Un foco de conflicto vuelve a prenderse en Talleres. Es que la anunciada transferencia de Rafael Pérez al Junior de Barranquilla tuvo un contratiempo y ahora el zaguero deberá volver a Córdoba ya que tiene contrato hasta fines de 2023.

Desde Colombia anunciaron que el defensor no superó la revisación médica y por eso tendrá que regresar y volver a ponerse a las órdenes de Javier Gandolfi, el entrenador albiazul. En el programa Habla Deportes, de FM de la Universidad Autónoma del Caribe, en palabras de Juan Salvador Bárcena, su director explicaron las razones en un video:

“Nunca tuvo una lesión en cinco años que fueron entre los que jugó en Junior y en Talleres. Parece que no aprobó el examen médico pero no sabemos qué lesión tiene”, aseguró el periodista colombiano.

Rafael Pérez, referente del equipo y de la defensa de Talleres. (Prensa Talleres)

Desde Córdoba, y en diálogo con Mundo D, el que habló fue Andrés Fassi. El presidente albiazul fue contundente: “No tiene que volver porque nunca se fue. Es de Talleres. ¿La revisación médica? Hizo toda la pretemporada y no tuvo problemas”. Y agregó: “Junior no quiere pagar y si no pagan, no se irá”.

El jugador está en Colombia esperando que se resuelva su situación y se espera que regrese a Córdoba en los próximos días para volver a entrenarse con el plantel de la T que se prepara para los torneos de la Liga Profesional del fútbol argentino. ¿Volverá?