El paso de Talleres por Río de Janeiro dejó imágenes increíbles, de todo tipo. Algunas más peligrosas con policías apuntando con armas en la playa, otras destacables como el aliento de la hinchada hasta el último minuto y una muy emocionante se viralizó en redes sociales.

La derrota de la “T” ante Flamengo por 3-1 pasó a un segundo plano y la hinchada “Matadora” fue una de las grandes responsables (el equipo y su temple también). En este caso el protagonista es un hincha que hizo emocionar a más de un simpatizante de Talleres y del fútbol en general.

“Video que me llega de un hincha que prometió nunca abandonar y acompañar a Talleres a donde sea, no importa la cancha, no importa la categoría, en Sunchales o en el Maracana. Nos merecemos bellos milagros, y ocurrirán”, escribió el usuario Maty Sosa en Twitter.

Se trata de Jeremías Manzanel, amigo de Maty, y que en las imágenes se lo puede ver de rodillas por los pasillos del Maracaná. La imagen es emotiva y espectacular porque una vez que termina el pasillo se ve al hincha de rodillas con el imponente estadio frente a él.

Como a cualquiera le hubiera pasado, el joven no puede contener la emoción y tanto él como el que filma dejan correr alguna que otra lágrima. También agradece al cielo.

El video del hincha de Talleres llegando arrodillado al Maracaná que emociona a todos