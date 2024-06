Amigos y socios desde los 4 años: quién es Ramky, el cordobés detrás de los éxitos de Luck Ra

Javier Dario Sanglerman Franza, conocido en el mundo artístico como Ramky, es un cordobés de 25 años que se dedica a la música desde los 15. Por cosas de la vida, terminó componiendo y produciendo temas para Luck Ra, su íntimo amigo.

En diálogo con Vía Córdoba, Ramky contó su historia con la música y recordó cómo fue el camino hasta liderar los rankings de música y ganar dos premios Gardel.

AMIGOS: LA HISTORIA DE RAMKY CON LUCK RA

Ramky conoció a Facundo Ordóñez, Luck Ra, en la Escuela García Faure de barrio Alta Córdoba de la Capital, cuando tenían apenas cuatro años. “Fuimos juntos a prejardín, jardín, primaria y en la secundaria nos volvimos a juntar en cuarto año”, contó el productor.

Ramky y Luck Ra son amigos desde los 4 años. Foto: Web

Con el correr de los años, ambos decidieron dedicarse a la música, pero por caminos separados. Ramky empezó a tocar el piano a los 12 años y a los 15 ya producía. “Me puse a hacer reggaetón en la compu. Quería probar porque era algo nuevo para nuestro país”, dijo.

SOCIOS: EL CORDOBÉS DETRÁS DE LOS ÉXITOS DE LUCK RA

El camino artístico de los cordobeses se cruzó cuando Luck Ra le pidió ayuda a Ramky para producir un nuevo tema, en 2019. “Nunca dijimos de hacer cosas juntos. Se fue dando y lo que pasó primero fue Te mentiría. Ese fue el punto que nos unió para hacer música”, recordó.

Ramky, productor y compositor de 25 años. Foto: José Hernandez

“Yo estaba estudiando abogacía cuando lo hicimos en 2019, y salió en 2020. El tema pegó y no me quise mudar a Buenos Aires. Me mudé recién con Ya no vuelvas (versión cuarteto), que fue hace dos años y medio”, agregó.

En poco tiempo, los cordobeses alcanzaron gran popularidad y empezaron a liderar los rankings de distintas plataformas de música. En 2023, ganaron el premio Gardel como mejor tema de cuarteto por Ya no vuelvas, interpretado con La K’onga y Ke Personajes. Ese mismo año, llegó a la vida de los jóvenes, Agustín López Badra, El Vecino.

Ramky, el cordobés detrás de la producción y composición de los temas de Luck Ra. Foto: instagram

El Vecino fue una pieza importante para formar un poderoso tridente musical. “Yo vivía con Luck, nos mudamos y buscamos en el mismo edificio dos departamentos”, comentó Ramky, quien señaló que el destino hizo que él se mudará al séptimo piso. En una salida al balcón, conoció a Agustín y no se separaron más.

“Nos hicimos re amigos. Le dijimos que nos mandara temas para ver qué podíamos hacer. El Vecino es una persona muy importante en nuestras vidas. Nuestro grupo de amigos es muy cerrado y era muy difícil que se integre alguien nuevo, pero El Vecino entró. Lo adoptamos”, relató.

RAMKY: CÓMO ES EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MÚSICA

“Trabajo con varios artistas como con Lauty Gram, BM y varios más. Cada uno tiene su forma de trabajar y yo trato de adaptarme a lo que quiere el artista”, explicó el cordobés. “Empezamos a tirar algunos acordes, alguna frase y a partir de eso, armamos la canción”, siguió.

Ramky, productor y compositor cordobés.

Sobre el tema Hola perdida contó que tiene un “algo diferente”. “Luck se había ido a Bariloche de viaje, volvió y me dijo de hacer algo, yo no podía así que se puso a hacer algo en la guitarra”, rememoró.

“Me mandó un audio diciendo ‘hola perdida, soy yo’ y le dije ‘es lo mejor que hiciste en los últimos meses’. Nos pusimos a armar los estribillos y listo. Ese día, Luck estaba iluminado”, continuó.

UN SEGUNDO GARDEL Y UN SUEÑO CUMPLIDO

Este año, La Morocha se llevó el Gardel como mejor canción de cuarteto. Asimismo, Ramky se cargó en su historial las nominaciones de Si pudiera, donde comparte la autoría con El Vecino y producción con La K’onga. También estuvo nominada la canción Que me falte todo, interpretada con Abel Pintos, y en la cual Ramky participó como coautor y coproductor.

Ramky y Luck Ra luego de los Premios Gardel 2024. Foto: Instagram

Tras la premiación, Luck Ra anunció una colaboración con Maluma para el remix de Hola perdida. Ramky comenzó su carrera como productor inspirándose en la música del colombiano, de quien siempre fue fanático. “Mi sueño era colaborar con Maluma”, contó.

El mismo día del lanzamiento, los cordobeses estuvieron en la ciudad para la presentación de Luck Ra en Quality. “Antes era el DJ de Luck, lo acompañé mucho en giras, pero hacia seis meses que no venía. Nos emociona mucho volver porque amamos mucho el lugar de donde somos”, reveló.

Con respecto a sus futuros proyectos, Ramky cerró: “Ahora, estoy muy enfocado en el trabajo de Luck y en el de Lauty Gram. Me gusta involucrarme en proyectos que me llaman la atención, y estoy evaluando algún proyecto internacional”.