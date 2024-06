De cantar en plazas a escribir temas para reconocidos cuarteteros: quién es El Vecino

Tras ser el telonero de Luck Ra durante su gira nacional, El Vecino se posiciona como uno de los cantantes del momento. Con un ritmo característico, el joven de 26 años se dedica a la música desde los 13 años, cuando empezó a cantar en su pueblo.

Con el tiempo, se mudó a Buenos Aires y se cruzó con dos cordobeses que marcaron un antes y después en su vida. En la actualidad, escribe para cantantes como Luck Ra, Tuli Acosta y La Konga.

QUIÉN ES EL VECINO, COMPOSITOR DE RECONOCIDOS CUARTETEROS

Agustín López Badra, conocido como El Vecino, nació y creció en Chubut. Se mudó a Buenos Aires para estudiar ciencias económicas y para buscar nuevas oportunidades en la música. “Trabajé en un montón de lados, hice de todo y hasta estudié economía por tres años”, contó en diálogo con Vía Córdoba.

Agustín hacía su propia música con un marcado estilo trapero. Sin embargo, su estilo y su vida cambiaron cuando se encontró con dos cuarteteros. “Un día, volví a mi casa de jugar a la pelota, salí al balcón y vi en el balcón de al lado a Ramky, el productor de Luck Ra”, dijo.

“Estaba cantando, empezamos a hablar y me dijo ‘soy productor de Sony, hago los temas de Luck Ra’. A raíz de eso, fueron miles de salidas al balcón. Pegamos la mejor”, agregó Agustín. De esta forma, Agustín fue “adoptado” por los cordobeses, quienes lo invitaron a ser parte de la música de Luck Ra.

El Vecino es uno de los amigos íntimos de Luck Ra. Foto: José Hernandez

Agustín explicó que la razón de su nombre artístico se debe a que los cordobeses lo presentaban como “el vecino” cuando se juntaban con grupos grandes de gente. De esa forma, el apodo fue configurándose como parte de él.

UN AÑO LLENO DE EMOCIONES PARA EL VECINO

En tan solo un año de conocer a Ramky y Luck Ra, Agustín participó en la composición de Ojalá, interpretado por Luck Ra y Euge Quevedo; en Hola perdida, elegido por Maluma y en Si pudiera, donde cantó junto a La Konga y Luck Ra.

“Somos amigos muy, muy cercanos. Ellos son amigos de toda la vida (Ramky y Luck Ra) y me abrieron las puertas, me aceptaron como una más”, dijo El Vecino, quien con su primera colaboración (Si pudiera) llegó a los Premios Gardel 2024. “No me esperaba la nominación. Fue el primer tema que saqué como El Vecino y fue una locura, una experiencia hermosa”, relató el cantante.

El joven de 26 años estuvo nominado a los Premios Gardel 2024 junto a Luck Ra y La Konga. Foto: José Hernandez

En cuanto a sus próximos proyectos, El Vecino prepara material propio para acompañar el tema que sacó hace unos meses, Desesperado por amor. Asimismo, continúa trabajando con Ramky y Luck Ra en colaboraciones y música nueva. En este sentido, el cantante confesó que le gustaría cantar con más cuarteteros, entre ellos con La Mona Jiménez.