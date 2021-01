En la jornada del martes se conoció un presunto nuevo caso de abuso policial en Río Cuarto, luego de que un hombre denunciara que lo detuvieron por error y lo golpearon hasta quebrarle la mandíbula por no querer firmar unos papeles. Ante esta situación el que salió a hablar este miércoles fue el ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera.

“La Justicia y el Tribunal de Conducta Policial, investigan un hecho de lesiones graves ocurrido en dependencias policiales de Río IV. En caso de acreditarse apremios ilegales reclamamos para sus autores las más severas y ejemplares condenas ante la cobarde y deleznable actitud”, escribió Mosquera en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “El ministerio de Seguridad y la Policía prestan máxima colaboración para el total esclarecimiento del hecho, la identificación de los responsables y el ulterior juzgamiento de los aberrantes sucesos”.

Pero también brindó declaraciones a Radio Mitre en las que aclaró: “Es una causa que se encuentra en plena investigación. Inmediatamente me puse en contacto con el fiscal que entiende en la causa, el doctor Moine y el Tribunal de Conducta Policial. Preventivamente se dispuso el pase a situación pasiva. No vamos a tolerar, bajo ninguna circunstancias, estos hechos cobardes, aberrantes e incalificables. No encuentro palabra adecuada para expresar mi indignación en caso de que se compruebe fehacientemente. Exhortamos y cooperamos con el conocimiento del hecho y apelamos a la condena más severa”.

Por otra parte, Mosquera también explicó que se comunicó “personalmente” con el Comisario Mayor de la zona para hablar del tema. “Me refirió distintas circunstancias que son materia de investigación. Es absolutamente irrelevante si la persona que es objeto de este tipo de agresiones es una persona con o sin antecedentes. La policía de Córdoba tiene que ser esclava de la ley y tiene que actuar en base a ella. Estos actos tienen que ser intolerables”.

Por último, expresó: “La policía tiene que hacer una acción permanente, cooperar y erradicar estas acciones que no son propiedad de la Policía de Córdoba sino que son prácticas aberrantes”.

Policías a pasiva

En el marco de este hecho, en la mañana de este martes se conoció que cuatro policías fueron puestos en situación pasiva. Se trata de tres hombres y una mujer que prestan servicios en la Unidad Departamental de Río Cuarto.

El caso está ya en manos del Tribunal de Conducta Policial, quienes confirmaron que los denunciados fueron apartados provisoriamente.