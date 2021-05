“Más allá de la derrota, me siento orgulloso del equipo porque fue superior a un rival que está entre los mejores del torneo. Talleres terminó entre los tres equipos que más situaciones de gol generaron, detrás de River. No alcanzó, nadie es campeón de merecimientos y para ganar hay que hacer goles. Queríamos llegar a la final de la Liga Profesional pero me voy con buenas sensaciones”.

El balance de Alexander Medina, herido pero de pie tras perder por penales 5-3 frente a Colón en Santa Fe, y quedar eliminado en cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. De manera injusta, porque fue muy superior al Sabalero en los 90 minutos.

“Hay cosas para mejorar y nada para lamentar. No le puedo reprochar nada a los jugadores. Los felicito porque lo justo era ganar. Fuimos a penales y nos tocó perder, como otras veces pudimos festejar”, subrayó el Cacique.

“El ADN nuestro es ganar todos los partidos. Me gustó mucho el primer tiempo, en el segundo Colón no nos dejó espacios porque cuando se quedó con 10 se replegó cerca de su área. Tenemos que recuperar energías y jugadores para el martes”, completó sobre lo que se viene.

Será el martes a las 21.30, ante el Bragantino de Brasil en el Kempes, por la quinta fecha de una Copa Sudamericana en la que Talleres depende de sí mismo. Suma cinco puntos en el Grupo G y el puntero Emelec tiene siete, y recibirá a Deportes Tolima. En la última fecha se las verá con los ecuatorianos en Guayaquil.