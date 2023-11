Aixa Figueroa, la cordobesa que rompe los esquemas del folklore y busca atraer al público joven

Aixa Figueroa es una joven de 26 años de Córdoba que inició en el mundo de la danza, pero por un problema de salud llegó al modelaje. Con el paso del tiempo, incursionó en el folklore, donde encontró su mayor pasión. Su esfuerzo rindió frutos y será protagonista en una de las noches del Festival de Jesús María 2024.

En diálogo con Vía Córdoba, Aixa recordó sus inicios como modelo, contó por que eligió la música como su profesión, cuál es su visión del folklore y anticipó que quiere replicar lo que hicieron artistas como Lali y Tini, pero en este género tan tradicional.

Aixa Figueroa, cantante. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

DANZA, MODA Y CAMPO, LOS TRES AMORES DE AIXA FIGUEROA

Aixa proviene de una familia sirio-libanesa y practicó danzas árabes desde pequeña, pero dejó ese camino a los 11 años por una operación de columna. Ese espacio vacío decidió llenarlo con el modelaje, que se convirtió en su otra gran pasión.

Era modelo de lencería, apostó por la música y ahora brilla en las peñas folclóricas. Foto: Instagram

Ella recaudó diferentes aprendizajes en el ámbito de la moda que en la actualidad le sirven en su vida personal y profesional, según manifestó. Sus presentaciones en el escenario lo afirman ya que sus movimientos denotan experiencia.

La familia de la joven tiene un campo en la localidad de Los Varela, en la provincia de Catamarca, donde mamó su amor por el campo y todo el genero del folclore. “Entré en contacto con las costumbres, la tierra y la gente”, contextualizó la artista.

Aixa y su infancia en el campo. Foto: Gentileza

En ese bello e inmenso espacio verde, Aixa aprendió a tocar el piano en las piernas de su abuela. Luego, estudió diferentes instrumentos que, actualmente, la ayudan en su presente profesional. Danza, modelaje y canto se convirtieron en sus tres amores, pero apostó al mundo del folklore.

Aixa Figueroa desarrolló su amor por los caballos durante su posoperatorio de niña. Foto: Aixa

La cordobesa explicó que se metió de lleno en el canto porque siente que allí puede expresarse plenamente y es feliz arriba de un escenario cuando ve disfrutar a las otras personas. No obstante, reconoce que es “complejo” introducir la moda. Sin embargo, lo intenta con sus vestimentas, buscando “mixturar” y romper los esquemas.

Aixa definió a la mixtura como parte de la modernización del folclore y lo contextualizó en su indumentaria: “No hace falta vestir la ropa tradicional para poder cantar o sentir la música. Trato de jugar con esto de que la sociedad y la ropa evolucionaron”.

La modelo cordobesa que eligió la música folclórica y brilla en las peñas del interior. Foto: Instagram

CUÁL ES EL DIFERENCIAL DE AIXA FIGUEROA

En su arribo al mundo del folclore, Aixa pensó que su figura podía chocar negativamente, pero ocurrió todo lo contrario. “Fue algo hermoso. Me recibió una gran familia que me felicitó por la propuesta y me brindó su apoyo”, explicó.

Aixa fue parte del 63° Festival Nacional de Folklore de la ciudad de Cosquín en 2023. En esa presentación, se sintió contenida, principalmente por el género masculino. Al ser consultada por sus virtudes como artista e integrante de un grupo, Aixa opinó: “Creo que el fusionar música andina con el pop y el rock”.

“En nuestra banda tratamos de meter notas de pop y rock para modernizar”, indicó. Además, agregó otro punto fuerte de la propuesta: “Tratamos de traer lo que hicieron Tini, Shakira y Madonna porque el folklore está plagado de muy buenas voces. Nuestro fuerte es tratar de mixturar lo que pasa en otros ámbitos de la música”.

CUÁL ES LA FUENTE DE INSPIRACIÓN Y LA VISIÓN DE AIXA FIGUEROA

Su incursión en el folklore también tuvo un lado negativo, ya que recibió algunas críticas del público. “O sos modelo o sos cantante” fue una de las frases que la impulsó a elaborar payadas. Trasladó los sentimientos y sensaciones que le provocaron ese tipo de comentarios.

Por otro lado, también recurre a “las tierras de Córdoba y cosas que se le atraviesan a una como persona” para plasmarlas en la hoja en blanco que cada artista tiene en frente a la hora de redactar una nueva obra.

La tranquilidad del espacio verde. Foto: Aixa Figueroa

La joven tiene un objetivo muy claro y estima que con su forma de hacer música y plantarse en la escena puede evitar que el género sea abandonado por la juventud. Al respecto, manifestó: “Deseamos poder traspasar fronteras con lo que hacemos y modernizarlo. Que no vuelva a pasar esto de que se perdió una juventud que lo siga”, explicó.

En este marco, aclaró que actualmente ve a nuevas generaciones que escuchan el género, pero esto se aprecia “más en el interior del país y no tanto en las principales capitales”. Por último, dejó un mensaje a todas las pequeñas artistas:

“No escuchen a los grandes que dicen ‘no vas a poder vivir de eso’. Tal vez no puedo, pero tal vez si, déjame intentarlo. El talento está buenísimo, pero lo que te lleva a ser quien sos es el esfuerzo. El triunfar es una sucesión de fracasos y la clave está en aguantar y seguir adelante”, concluyó la cordobesa que cantó el himno nacional argentino en la final por el ascenso en el estadio Mario Alberto Kempes y estará en la tercera noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2024.

VIDEO: AIXA FIGUEROA, MANO A MANO CON VÍA CÓRDOBA

