Pablo Albella, el cordobés que humoriza a la comunidad “+ 30 años” y busca ser un “recreo para la gente”

Pablo Albella es uno de los tantos influencers cordobeses que ha logrado copar las pantallas de miles de celulares. Es que, el joven recauda casi un millón de seguidores y ha traspasado las fronteras de la provincia, difundiendo un contenido que apunta a las costumbres y experiencias de “los +30″.

Publicista y creador de contenido, Pablo trabaja íntegramente de las redes sociales y adelantó que sus planes a futuro abarcan la escritura de un libro y la posibilidad de involucrarse en el canto y el baile, ya que, actualmente, está tomando clases.

En diálogo con Vía Córdoba, habló sobre quién está detrás del personaje @holaestapablo, cómo es el trabajo diario de un creador de contenido y cuáles son las claves para tener una gran exposición sin fallar en el intento.

Pablo Albella, influencer. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

QUIÉN ES PABLO ALBELLA, EL INFLUENCER DETRÁS DE @HOLAESTAPABLO

“Soy un buscador, esa es la definición que más me identifica”, comenzó diciendo Pablo quien asegura que se considera un creador de contenido y no tanto un influencer. “Siempre busqué la manera de encontrar eso que me hace sentir bien, y tener este trabajo tiene que ver con esta búsqueda”, destacó.

“Soy como me ven en las redes, muy alegre, siempre ando cantando, gritando... Si pudieran convivir conmigo, se divertirían mucho”, dijo -entre risas- y señaló: “Soy un poco ‘positivo tóxico’, pero tengo eso de buscarle siempre el lado bueno a las cosas y es parte de lo que quiero trasmitir”.

LOS INCIOS DE @HOLAESTAPABLO Y SU PARTICULAR COMUNIDAD

La exposición a las redes sociales surgió cuando Pablo trabajaba en una agencia de publicidad del exterior. “Las ideas eran un poco lineales, entonces yo necesitaba contar eso que a mí me bochaban. Iba a ser una cuenta para divertirme, pero con el tiempo me di cuenta que funcionaba”, recordó.

El ‘bum’ de la cuenta ocurrió en la pandemia, cuando el cordobés cumplió 30 años y decidió hablar de cómo se sentía. “Para los 30 años quería hacer una fiesta y por la pandemia, me agarró solo, en el sillón. Así que dije ‘voy a hablar de esto, compartir lo que me pasa con esta edad’; y cuando vi que tenía buena repercusión dije ‘vamos por ahí’”.

“Se generó algo muy lindo con el grupo de los +30. La gente entre sí se contesta y se arma un diálogo que está buenísimo. Creo que logré unir esas cosas que a todos nos pasan, para decir ‘no sos el único al que le pasa’. Esa sensación es la que define a mi comunidad”, aclaró.

CÓMO ES EL TRABAJO DE UN CREADOR DE CONTENIDO

Pablo afirma que el trabajo en redes es diario y con días que requieren una inversión de más de 10 horas. Entre las tareas que más destaca es la creación de los guiones: “Tengo un Word con 500 páginas donde están escritos todos, me gusta mucho tener ese orden”, señaló. Aún así, reconoció que la espontaneidad también está presente, pero -mayormente- en sus historias.

En cuanto a la inspiración, el creador de contenido destacó tres fuentes: su oficio de publicista y el conocimiento de los insight, los comentarios de los usuarios y lo que pasa dentro de su grupo de amigos. “Estoy muy atento al feedback de la gente. Siempre invito a que me cuenten qué falta, qué agregarían, porque ese material es valiosísimo. Las cosas que ponen ahí es difícil que se me ocurran a mí. Así que la inspiración viene de todos lados”, completó.

Otra de las facetas que debe tener en cuenta una figura de las redes es la publicidad. “A la gente no le gusta mucho verla en las redes sociales; entonces, es muy complicado, porque es algo que nos ayuda a hacer más contenido”, reconoció. Es así que, manifestó: “Trato de meter la publicidad en mi contenido para que, cuando te lo cuente, haya algo que te de gracia, que te entretenga…”.

QUÉ CONSUME @HOLAESTAPABLO EN REDES

“Es muy importante estar viendo qué le gusta a la gente, qué se comenta y comparte. En Córdoba, hay muchos influencers que me sirven de inspiración: Eze Pérez, Gastón Massa, Willy Magia, Amor Privitera; que con sus estilos marcan una forma re interesantes”, dijo haciendo referencia a su consumo en redes sociales.

Posteriormente, recalcó la importancia del TikTok en la creación de su contenido: “(La red) Le da la posibilidad y la exposición de influencer a personas que no lo son. Entonces, me parece genial, porque se comparte esto de la espontaneidad, que es algo único y que no tiene que ver con un planeamiento. Así que, la gente en general es parte de lo que consumo”.

En tanto, destacó la cuenta de @sensillocons, un influencer español, con quien aseguró, le gustaría hacer una colaboración. Aún así, recalcó: “El que quiera colaborar, acá estoy”.

LA RESPONSABILIDAD DE UN INFLUENCER Y SUS CONSEJOS

Pablo Albella recauda cerca de un millón de seguidores, con videos que superan las más de 500 mil visualizaciones. Por eso, consultamos sobre la responsabilidad social del influencer. “Es una pregunta que me la hago todos los días”, reflexionó.

Y agregó: “Tiene mucho que ver con el bum de Maratea, de todo lo que logró y vos decís ‘podría hacer estas cosas’. Pero siento que elegí otra manera de aportar. Quiero ser un recreo para la gente, de las noticias, de lo que pasa. Mi contenido trata de hacer un chiste con lo que pasa; y si no lo encuentro, prefiero no hacerlo. La responsabilidad va por ese lado: hacerlos reír un rato”.

Pablo señaló que cualquier persona puede crear contenido, pero quienes quieren dedicarse a esto deben tener en cuenta un punto fundamental: la salud mental. “Tenes que tener bien en claro tus objetivos y que es un trabajo más, que hay que dedicarle el tiempo y el esfuerzo que requiere cualquier trabajo”, aclaró.

Y cerró, aconsejando: “Es fundamental estar bien uno, para que cualquier cosa que te digan de afuera, lo puedas aceptar y transformar en algo positivo. Porque si no, abris las redes y a los tres meses te bajas, porque hay de todo”.