Tras el video en el que se aprecia cómo policías y custodios del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, empujan y derriban al piso a un adulto mayor, el subjefe de la Policía, Ariel Lecler, opinó que “no fue un exceso”, consideró.

//Mirá también: Río Cuarto: denuncia maltrato de los custodios del gobernador Schiaretti

Sobre el episodio registrado en Río Cuarto, con un vecino que se acercó a expresar un reclamo, el alto funcionario policial argumentó: “Esta persona invadió el espacio no permitido. Para hacer reclamos hay otras vías”, dijo en declaraciones a El Doce, este miércoles.

“Es una acción legal y permitida y merece el gobernador cualquier medida dentro de la legalidad que garantice su seguridad”, justificó.

Salvaje agresión

“Yo quería manifestar algo al gobernador, porque hace 30 años que tengo una duplicación de registro de Rentas y hasta me embargaron el auto con el que trabajo. Antes de acto un policía me preguntó y le expliqué, me dijo que no pase el vallado. Y no pasé el vallado”, afirmó.

Tras esto, contó que vino la agresión: “Estaba a tres metros de Schiaretti ¿por qué me tienen que tirar al suelo?”, dijo y denunció que horas después “mandaron a policías de civil a tocarle timbre a mis vecinos, donde vivo hace 40 años, a ver qué persona soy. Es un amedrentamiento, una reacción desmedida de la custodia, y al gobernador parece que no le importó nada”, aseguró.