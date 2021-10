Durante un acto en Río Cuarto fue a expresar un reclamo al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y terminó en el piso, golpeado por los custodios que lo habían tomado del cuello y lo derribaron sin considerar que es un adulto mayor.

//Mirá también: Imputaron a los Policías de Río Cuarto responsables de la salvaje agresión a un detenido

Todo el violento episodio quedó registrado en un video y la víctima expresa que su grito de “bajá los impuestos” fue el disparador para que la seguridad del gobernador lo tomara a golpes, relató Enrique Cenzano, a La Voz.

“Yo quería manifestar algo al gobernador, porque hace 30 años que tengo una duplicación de registro de Rentas y hasta me embargaron el auto con el que trabajo. Antes de acto un policía me preguntó y le expliqué, me dijo que no pase el vallado. Y no pasé el vallado”, afirmó.

Salvaje agresión y “visitas” a los vecinos

Tras esto, contó que vino la agresión: “Estaba a tres metros de Schiaretti ¿por qué me tienen que tirar al suelo?”, dijo y denunció que horas después “mandaron a policías de civil a tocarle timbre a mis vecinos, donde vivo hace 40 años, a ver qué persona soy. Es un amedrentamiento, una reacción desmedida de la custodia, y al gobernador parece que no le importó nada”, aseguró.

“Me pareció excesivo que el gobernador, que tanto habla de la dictadura militar y todo lo que sufrió, no permita que un ciudadano se quiera manifestar. Parece ser que a los actos del gobernador solo pueden ir los aplaudidores, gente afín a ellos, los funcionarios y los que viven de eso”, opinó.