El pasado lunes, las intensas ráfagas de viento generaron múltiples incidentes en Córdoba debido a la baja visibilidad en el sector. Uno de los siniestros involucró a dos camiones, dos autos particulares y un utilitario, en un choque en ruta 19, entre las localidades de Malvinas Argentinas y Mi Granja.

En el accidente, cinco personas resultaron heridas, entre ellas un padre (Iván) y su hijo (Tomás, 22), quienes viajaban en un utilitario. “Fue volver a nacer”, compartieron los hombres, oriundo de Las Arrias, en diálogo con Radio Mitre.

Iván y Tomás. Ambos son oriundos de Las Arrias y sobrevivieron al incidente. (Radio Mitre) Radio Mitre

Tomás quedó atrapado entre los dos vehículos

“Cuando choqué contra el camión quedé atrapado entre el torpedo y el volante. Me apretaban contra el asiento y no podía salir. Uno siente que está, pero no sabe que tan bien o tan mal. Fue cuestión de minutos, segundos… y me vuelven a chocar de atrás. Ahí la chata se da vuelta y eso me liberó, saqué las dos piernas y rompí la ventana para salir. Me lastimé todas las manos”, contó Tomás.

“Me pegaba la tierra en la cara, los palos, la arena, se me pegaba la tierra en las heridas, me ardía, me dolía todo. Cuando encontré a mi papá, nos abrazamos y lloramos. Estábamos en shock”, agregó el jóven.

La palabra del padre de Tomás

En tanto, su padre agregó: “Cuando chocamos, yo salté por la ventanilla, porque mi hijo estaba atrapado. Intenté sacarlo, pero estaba aprisionado entre el volante y el asiento. Como mi ventanilla se rompió, salté para poder dar la vuelta y tratar de sacarlo. Pero cuando mis pies tocaron el suelo, escuché el frenazo del segundo camión, que se llevó puesto a otro auto, que nos había chocado antes a nosotros. La camioneta se levantó por los aires y se dio vuelta”.

“Yo pensé ‘se murió mi hijo’, porque estaba atrapado. Cuando el camión chocó con el auto, me pasó a centímetros, pensé que me atropellaba a mi también”, dijo Iván.

“Caminamos para el lado del campo, unos 30 o 40 metros, y nos sentamos en el piso. Lo abracé dándole la espalda al viento, esperando que pasara la tormenta. Lo único que agradezco es que esté vivo”, cerró.