Luego de la media sanción en Diputados al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el martes 29 de diciembre el Senado volverá a decidir, como ocurrió en 2018, si convierte en ley el proyecto para legalizar el aborto o si se vuelve a rechazar nuevamente.

Cabe recordar que la votación en diputados fue de 131 positivos contra los 117 negativos y 6 abstenciones. En el 2018, en el Senado hubo 31 votos a favor contra 38 negativos, con una abstención y no alcanzó para que se convirtiera en ley.

En aquel momento, los tres senadores por Córdoba: Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado de Juntos por el Cambio y Carlos Caserio, del Frente de Todos, habían votado a favor.

Sin embargo este año Martínez y Caserio volvieron a confirmar su apoyo al proyecto de aborto legal, mientras la senadora Machado todavía no decidió su voto, según confirmó su equipo a La Voz.

“El proyecto no quedó mal con las últimas modificaciones introducidas pero creo que puede mejorarse la redacción”, aseguró en Ernesto Martínez en diálogo con La Voz. Y agregó: “No se puede obligar a los prestadores privados de salud tener convenidas prestaciones con otros. Eso lo tienen que resolver las prepagas, no las entidades en sí”.

Mientras que Carlos Caserio aseguró: “Había tres cuestiones que para mí debían modificarse y dos de ellas se solucionaron: por un lado que ya no hay persecución a los trabajadores de la salud y por el otro, se garantizó el respeto a la decisión de las instituciones cuyos trabajadores no quieran hacer la práctica”.

El tercer punto es la cantidad de semanas que se establece como límite para la práctica, que son 14. “Creo que con 12 la mujer ya está suficientemente alerta y conocedora de su situación, pero es una diferencia menor y todos han hecho esfuerzos para achicar diferencias. Así que voy a votar el proyecto entero”, aclaró.

El proyecto de aborto legal

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo declara legal la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Por fuera de ese plazo, el aborto será legal sólo con las siguientes causales: violación, embarazo de menores de 13 años (personas consideradas abusadas sexualmente) y peligro para la vida o la salud integral de la persona gestante. Quien lo hiciera después de la semana 14 sin causales será penalizada. También garantiza la objeción de conciencia de los profesionales.