El video de un carpintero cordobés “enojadazo” por una broma que le quiso hacer un compañero genera furor en las redes sociales. “¿A vos te parecen lindos esos chistes?”, exclamó el hombre frente a la picardía de su colega que intentó darle una pequeña descarga eléctrica.

Todo comenzó cuando el sujeto que filma le propone a Raúl agarrar un “magiclick” de un calefactor y desencadena una increíble reacción. “Qué voy a agarrar yo, ¿por qué no lo agarrá' vos?”, le responde y agrega: “¿Qué te crees que soy idiota como vo’? No ves que eso agarra la corriente”.

“Es para ver si anda”, le dice el otro carpintero. A lo que contesta: “No ves que me va a hacer mal al corazón”. “Oh que gran amigo que sos vos”, dispara en tono irónico. Y añade con un marcado acento cordobés: “Que malo que sos. Sos mal llevado, mala persona”.

Acto seguido, Raúl se pone los lentes y agrega gestos a su reclamo: “Hacelo vos a ver si te gusta”. “¿Pero por qué te tenés que enojar así, de esa forma?”, le pregunta quien inició toda la secuencia y recibe una respuesta desopilante: “Porque me hace mal y me querés hacer hacer cosas que no se pueden hacer”.

“Y si quedo duro, ¿qué vas a hacer vos?”, le cuestiona, al tiempo que afirma que “son chistes estúpidos”. “Me he levantado medio loco porque me ha hecho frío. Por eso estoy nervioso”, explica después de recriminarle por el intento de burla.

El video fue publicado por la cuenta de Raúl en TikTok, se viralizó y en un mes y medio tuvo más de medio millón de reproducciones y sumó casi 19 mil Me Gusta.