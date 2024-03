Jornada de basquet organizada por los integrantes de “Vale, recontravale”

En el playón de la Costanera de Concordia participaron cinco equipos, uno de ellos de Ubajay, en un torneo de basquet que contó con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia. También fueron parte Andrés Passarella en la musicalización, Fabricio Goñe con el tablero electrónico y participación de ex jugadores.

Aros de basquet con cadenas. Foto: WEB

Los integrantes de “Vale, recontravale” afirman que el objetivo para este año es realizar una cancha de 3x3 en un espacio que cedió la Municipalidad de Concordia.

“Nuestro objetivo principal es que se juegue más al básquet en más lugares”, afirman y para esto comenzaron mejorando los espacios que ya están destinados para tal fin. Cambiando madera, poniendo aro y red de cadena.

Aros de basquet con cadenas. Foto: web

Desde la agrupaci{on han puesto tableros, aros y red de cadena en escuelas que no practicaban esta disciplina por no contar con los elementos. Además, se han organizado torneos para jugadores no federados donde han participado chicos de Concordia y de otras localidades del Departamento como Los Charrúas, La Criolla y, además, de Ubajay.

Esto “implica la construcción de un playón, montar la estructura con el tablero, con aro y red de cadena”.

Aros de basquet con cadenas. Foto: web

“Vale, recontravale” se están conformando como una Asociación Civil sin fines de lucro, junto a exjugadores, para poder acceder a muchos beneficios, con las obligaciones del caso”, dijeron.

Resumen de lo realizado en un año

Además, desde “Vale, rencontravale” hicieron un repaso de lo realizaso desde el 4 de marzo de 2023, cuando comenzaron su tarea de difusión de la práctica del básquet.