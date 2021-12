El concordiense Juan Ignacio Paiva fue seleccionado para estudiar danza en el histórico Teatro Colón. Fue tras varias etapas de evaluación que el jovencito pudo ingresar.

En diálogo con Diario Río Uruguay, la directora del Instituto de Danzas “Arte y Movimiento”, Sarita Eiris, contó que Juan Ignacio “llegó en el 2018 con 8 años al instituto para anotarse en danza clásica”.

El joven concordiense estudiará en el Teatro Colón.

Según sus palabras, en aquel entonces las profesoras Guillermina Segovia y Camila Lanaro “vieron las condiciones que tenía y lo fueron trabajando”, acompañándolo también durante “el 2020, cuando tomó clases virtuales”.

Eiris valoró que Juan Ignacio “es un chico muy cumplidor y muy responsable”, así como también destacó que en varias oportunidades “ha salido como mejor bailarín” de los eventos en los que participó.

Este 2021 “nos dijo que quería entrar al Teatro Colón”, para lo que “finalmente se anotó y durante 10 días tuvo que participar de clases virtuales con la compañía de sus profesoras”, comentó la directora del instituto.

Finalmente, tras varias instancias de evaluación, el joven bailarín “quedó como finalista y debió presentarse en el teatro el pasado martes 14 de diciembre, para tener un examen presencial”.

Acompañado por sus padres, el concordiense de 9 años viajó hacia Buenos Aires y el “miércoles nos llegó la noticia de que quedó para entrar a la escuela Isaac de Danzas del Teatro Colón, para el año 2022″.

Por su parte, Juan Ignacio comentó que “al principio” del viaje “me sentía muy nervioso, pero cuando entré me sentí muy feliz y me puso contento” porque “hace mucho me quería dedicar a esto”.