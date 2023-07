El intendente de Concepción del Uruguay repudió el incendio de un cartel de Juntos por el Cambio, “los discursos de odio no le hacen bien a la democracia”

Martín Oliva, actual intendente de Concepción del Uruguay llamó a terminar con los discursos de odio, repudiando totalmente el incendio a una gigantografía de la fuerza política de Juntos por el Cambio. Oliva recordó que hace tiempo “insistimos en que este tipo de discursos no le hacen bien a la democracia”.

Destacó la convivencia democrática en Entre Ríos y en particular en La Histórica. “En el último tiempo hemos escuchado cosas realmente alarmantes para la convivencia democrática que conllevan una carga de discriminación que anula el debate, que cancela al que piensa distinto”, aseveró el precandidato a senador por el Departamento Uruguay.

Oliva también destacó que: “desde nuestro espacio siempre hemos sido muy respetuosos de quienes piensan distinto. Por eso alertamos cada vez que escuchamos a dirigentes de la oposición diciendo que hay que terminar con el peronismo, o falsean información para angustiar a la población”.

En ese marco, Oliva se solidarizó ante los hechos conocidos este miércoles: “Coincido en que es necesario saber qué pasó, las expresiones de odio no son propuestas, ni es lo que la gente le reclama a la política. Hay que ser coherentes y respetar siempre la convivencia democrática, y la libertad”, concluyó.

Incendio de un cartel de Juntos por el Cambio. Foto: web

Por su parte, el precandidato a gobernador por Juntos por Entre Ríos repudió rápidamente la destrucción del cartel y dijo: “La política del odio no da para más. No somos todos lo mismo. Nosotros no vamos a responder de la misma forma”.