El futbolista chajariense Facundo Roncaglia, quien en junio finaliza su contrato con Osasuna de España, recibió el llamado del vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme. El Xeneize se encuentra en busca de un lateral por la derecha, aunque todo hace indicar que sería el peruano Luis Advíncula.

No obstante la llamada existió, y según cuenta TyC Sports “no fue más allá de una charla”. El chajariense no tiene hasta el momento una oferta formal por parte de Boca y Osasuna le ofreció renovar su contrato. Además, Roncaglia tiene ofrecimientos de Europa y Brasil, con lo cual tiene un abanico de ofertas interesantes para evaluar de cara a su futuro en el fútbol profesional.

La palabra de Roncaglia

En octubre del año pasado, el jugador que debutó en Boca en 2007 con Miguel Angel Russo en el banco de suplentes, se refirió a la posibilidad de volver al club del cual surgió. En ese momento, en diálogo con ESPN, dijo “Estamos pendientes del teléfono para ver si me llaman de Boca. No les cierro las puertas nunca. Uno siempre tiene la ilusión, porque me quedó la espina de no poder jugar la final de la Libertadores 2012″.