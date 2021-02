Los efectos económicos de la pandemia se siguen viendo, especialmente, en el sector gastronómico y de servicios, uno de los rubros más golpeados. En Concordia, tras 30 años de trabajo cerró sus puertas el reconocido restaurante La Casona ubicado en Roque Sáenz Peña al 100.

El caso del tradicional local gastronómico se suma al de otros lugares de la ciudad que corrieron la misma como el Hotel Coronado, Hotel Mayim, Restaurante Americano, Restaurante El Principito, entre otros.

“Mucha gente de la ciudad está consternada por el cierre del emblemático Restaurante La Casona”, expresó a ElSol el titular de la gremial de los hoteleros y gastronómicos locales, Leandro Lapiduz y resaltó que “particularmente los dueños (colegas y amigos) me informaron del cierre hace un tiempo y no me sorprendió”.

“Quiero recordar que hace tiempo lo dije en notas realizadas en mi carácter de presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia, pero lamentablemente, quizás no estaban preparados para escucharlo”, manifestó haciendo referencia a funcionarios.