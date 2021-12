El titular de la Jefatura Departamental de Policía Concordia detalló que “el contenido del escrito fue sacado en varios medios de comunicación, e hice una presentación judicial para que se investiguen esos delitos que estos letrados mencionan”.

En declaraciones a Diario Río Uruguay, el funcionario policial explicó que el objetivo “es que los citen y que presenten los elementos probatorios que tienen para tal acusación”.

Cancio insistió en que los abogados “no hicieron una denuncia sino una presentación pero lo correcto, lo que tendrían que hacer es ir a la Justicia para hacer una denuncia penal y presentar elementos probatorios”.

“Es algo que para mí no tiene asidero y por lo tanto no puedo comenzar una investigación administrativa”, comentó. Subrayando que “en el escrito, ellos hacen alusión de que se detuvo a una persona en la Fiesta de la Citricultura cuando no fue así”.

Para el funcionario policial, los profesionales “están haciendo una acusación inexistente y encima lo hicieron público por todos los medios”. Por lo tanto, puntualizó, “yo tengo la obligación de defender a mi personal porque no ha hecho ninguno de estos delitos que ellos están imputando”.