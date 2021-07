El Campeonato Sudamericano de Perú que finalizó el fin de semana pasado, dejó un saldo positivo para los atletas concordienses que participaron. Así, Dylan Van Der Hock obtuvo dos medallas de oro en los 1500 metros y 3000 metros con obstáculos, y Ana Luz Sarli consiguió una de plata en el lanzamiento de disco. El entrenador local, Enrique Da Costa Leites, también viajó a la competencia como miembro de la Delegación Argentina.

Ana Luz Sarli UNO | UNO

Ana Luz se ubicó en el segundo puesto del podio con un registro de 42,03 metros, detrás de la chilena Valentina Ulloa con 44,89 mts. “Es una sensación de felicidad y orgullo haberme subido al podio”, dijo en declaraciones a Río Uruguay. “No fue un buen torneo y no fue uno de mis mejores días, porque desde la entrada en calor tenía fallas que no me gustaban”, reconoció la atleta y agregó que “sin sentirme bien y en buena forma, igual pude conseguir la plata, por eso lo tomo como una experiencia más y algo increíble que pude vivir”.

Dylan, por su parte, expresó su felicidad por los logros obtenidos, “Mi torneo soñado, espere mucho este momento y poder defender nuevamente estos colores”, expresó.