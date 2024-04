Azcué le debe dos meses de sueldos a los trabajadores del Centro de Procesamiento y Reciclaje

Trabajadores del ex Campo del Abasto, cortaron el acceso del Centro de Procesamiento y Reciclaje en demanda del pago de dos meses de sueldos atrasados. También reclaman el arreglo de maquinaria y herramientas esenciales para poder trabajar de manera adecuada, así fue publicado en Diario UNO.

Son mas de 100 trabajadores que pasaron a depender de la Municipalidad de Concordia luego de que el intendente Francisco Azcué rescindiera la Cooperatia de Trabajo Mundo Reciclado Limitada. “Somos muchísimos compañeros los que estamos en esta situación y sólo cobran los que pertenecen al plan Potenciar Trabajo”, indicó Susana Medina, una de las trabajadoras afectadas.

Este jueves trabajadores se convocaron y quemaron gomas reclamando los meses de sueldos atrasados. “No nos vamos a ir hasta que tengamos respuestas del intendente, porque no solo que hace dos meses no cobramos por nuestro trabajo, sino que además lo hacemos en las peores condiciones, con máquinas que están rotas, herramientas que no funcionan y a veces tenemos que poner de nuestros bolsillos para arreglar algo”, manifestó Medina.

Otra trabajadora destacó el mal estado de la planta: “Está todo roto, todo tapado de material, porque no pueden enfardar ni procesar”.

Vista de Azcué en enero de 2024

En enero de este año el intendente visitó la planta y en su momento dijo que “Hay mucho por hacer”. En esa oportunidad junto a la subsecretaria de Ambiente Constanza Montoreano dijo que la visita tenía como objetivo poder compartir y dialogar con las personas que trabajan en este lugar, junto a los funcionarios para “seguir mejorando lo que se hace acá que es muy importante”.

Corte de calles de los trabajadores del Centro de Reciclado en Concordia en 2023. Foto: Usuario

En esa visita el inendente se comprometió a “ir transformando la Planta y su funcionamiento”. También en esa recorrida que hizo Azcué afirmó que recibieron la planta con problemas de seguridad.

El 3 de enero de este año el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Concordia decidió rescindir el convenio rubricado por la gestión de Entrique Cresto con la Cooperativa de Trabajo ‘Mundo Reciclado Limitada’ - perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) liderado por Juan Grabois.

“El personal va a seguir prestando servicios en la Planta, pero la administración la va a hacer la Municipalidad con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo”, dijo en su momento el secretario de Gobierno y Hacienda, Luciano Dell´Olio.