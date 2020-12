La diputada Xenia Gabella, autora del proyecto, señaló que el turismo enfrenta una crisis histórica y por ello “resulta prioritario contener y contribuir a sostener la cadena de valor del sistema turístico provincial

Expectativas, a pesar de todo

El ministro de Turismo de la Provincia, Néstor García, se mostró expectante con la posibilidad de una temporada de verano que, al menos, signifique un inicio de reactivación para los prestadores en el actual contexto de pandemia. De todos modos, alertó que el año entrante será de reacomodamiento para todo el sector.

Ministro de Turismo y Areas Protegidas de Chubut.

El crítico panorama mundial en torno al coronavirus y las dudas y esperanzas puestas en la vacuna no generan parámetros alentadores. Sin embargo los emprendedores, los empresarios del sector alientan la posibilidad de aperturas y permisos que esta temporada permitan alivianar un poco la situación que dejó paralizada la actividad por 9 meses con el consecuente resultado negativo.

“Si tomamos como parámetro lo que está pasando en Europa, la expectativa es preocupante”, lamentó García. El funcionario si destacó que desde su cartera se trabaja en conjunto con el ámbito privado pero por el momento solo se lograron paliativos, cuando “el turismo lo que necesita es previsibilidad, y es lo que no da el Covid”. El ministro estimó que este verano claramente no será como los anteriores, pero además “el 2021 será un año de reconstrucción en caso de no darse un rebrote (de Covid); no vamos a volver a ser ni cerca lo que éramos en todo el año, vamos a ir reestructurando”. Insistió García en que “vienen tiempos difíciles”.

Los atractivos de la provincia esperan a los turistas.

García repasó que en la Comarca Andina hay un 45% de reservas, mientras que algunas localidades llegan al 55%. “Es buenísimo para la situación”, se entusiasmó el ministro. Hay que comprender que la zona cordillerana tiene mucho aporte turístico de Comodoro Rivadavia y del Valle. En tanto que la costa recibe gente de provincias vecinas.