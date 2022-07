Una familia cordobesa quedó varada por cuatro días con su camioneta a más de 4000 metros de altura sobre el nivel del mar y con temperaturas menores a -20°C en la zona de la montaña de la provincia de Catamarca.

Después de cuatro días encerrados en el auto, los trabajadores mineros de la empresa Liex-Zijin, encontraron el vehículo que estaba casi enterrado en la nieve y lograron rescatar a la familia.

Daniela, Lucio Barrado y su hija de 11 años fueron quienes sufrieron este incidente. En diálogo con TN, la mujer de la familia contó que “el día estaba espectacular. Llegamos a destino y pegamos la vuelta porque no habíamos encontrado el volcán Pissis”.

Al no hallar el volcán, la familia decidió dar la vuelta, pero se toparon con una ráfaga de viento blanco. “Luego comenzó a nevar y paramos porque no se veía nada, pero cuando quisimos arrancar ya no se podía y no había nadie”, declaró Daniela.

El momento en el que los mineros rescataron a la familia cordobesa. Foto: Captura de pantalla

La pareja y la niña tuvieron que sufrir unos días de frío extremo, ya que las temperaturas fueron muy bajas y, pese a que la mujer intentó pedir ayuda en las redes sociales, no tenían señal.

Para pensar en que su vida no terminaría ahí, Lucio decía a su mujer que se tenían que quedar tranquilos, porque la gente de la minera estaba por la zona y los iban a sacar. Más allá de la positividad, Daniela pensó “lo peor” en ese momento.

Aunque tenían alimentos para comer en el auto, la familia no sentía la necesidad de comer. Lo único que les importaba era poder salir de ese lugar. “Regulamos el tema de la calefacción unos 40 minutos por la noche porque no sabíamos cuándo íbamos a salir. Teníamos nafta para 250 kilómetros y el último día ya quedaba muy poco. Fue terrible, la nieve nos llegó hasta la ventanilla, expresó Daniela.

Además, durante esos cuatro días la familia no pudo dormir nada por el frío, “tenía miedo que se rompa la ventanilla”, ya que se congelaban del lado de adentro.

Finalmente, el día sábado los mineros lograron ver la camioneta cubierta en un 50% por la nieve. Cuando se acercaron, se dieron cuenta que el motor estaba prendido y vieron que adentro estaba la pareja y la niña.

“Ellos estaban llevando un convoy a la mina y fue ahí cuando nos vieron. Teníamos una conservadora arriba del techo y nos vimos mutuamente. Ni bien los vi empecé a los bocinazos”, declaró la mujer.

Después de varias horas de un operativo para sacar el auto del lugar, los trabajadores pudieron salvar las vidas de los tres cordobeses, quienes fueron trasladados a un hospital inmediatamente. Por suerte, les dijeron que estaban fuera de peligro.

En diálogo con La Nación, uno de los mineros declaró: “fue un milagro haberlos visto en medio del viento blanco. Creo que, si no los distinguíamos, se morían congelados”. Luego explicó que se salvaron porque la camioneta era naftera. “Si hubiese sido diésel se le congelaba el combustible a la noche y el final hubiese sido otro, pero Dios no quiso y nos puso en el camino”, concluyó.