Tras el fuerte temporal en la ciudad de Zapala, las autoridades tuvieron que pedir ayuda a los vecinos para que alojen a los turistas varados por la nieve. La mayoría de los viajeros no tuvieron en cuenta las precauciones y los partes de vialidad, debido a que había cortes de tránsito en algunas rutas por las condiciones climáticas. Algunos vienen de las provincias como: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe.

En un diálogo con LMNeuquén, Carolina Fleischmann, coordinadora de Planificación de Actividades y Servicios Turísticos contó: “Este fin de semana quedaron saturados tanto los hospedajes habilitados como los que nosotros llamamos informales o irregulares, más aquellos que se habían sumado voluntariamente”.

Desde la oficina de turismo se vieron obligados a improvisar un resguardo en casas de familias, también en el establecimiento del Círculo de Oficiales del Ejército y el gimnasio SA, lugar donde el 13 de julio se convirtió en un refugio para 30 personas con colchones en el piso y calefacción. Las mismas no podían continuar con su viaje por la gran nevada.

El comunicado que lanzó la municipalidad de Zapala. Foto: Municipalidad de Zapala

Luego, Carolina contó que desde el 10 de julio, alrededor de 60 personas pasaron por los “alojamientos alternativos y otras instituciones” que tenían en listado dado que no encontraron lugar en las 500 plazas habilitadas que tienen la localidad entre hotelería y vivienda turistica.

“Ahora estamos tranquilos ya que algunos establecimientos se fueron liberando este lunes. Pero el viernes empezaría otro recambio así que sería otro flujo más que se suma”, dijo la funcionaria explicando el por qué el municipio pidió ayuda a la comunidad sumar espacios (como casas de familia y departamentos sin ocupar) evitar así “que la gente pase la noche en una estación de servicio dentro de un vehículo”.

Por su parte, Carolina Trabe, coordinadora general de Turismo de Zapala, aseguró que tuvieron una buena respuesta desde la comunidad y dijo: “Teníamos una lista de seis viviendas alternativas y se fueron sumando otras siete alternativas más. Igual hay que tener cuidado porque son casas de familia y no tienen disponibilidad todo el día. Hay gente que ofrece un día y otro día no. No es que es tenemos disponibilidad siempre, pero, al menos, contamos con teléfonos para armar listados ante un alerta por nevadas”.

Zapala se saturó por el turismo y la nieve. Foto: Zapala Noticias

Trabe contó, que fuera del operativo gratuito que se pueda armar en el gimnasio provincial, aunque no está constituido como un alojamiento formal el Círculo de Oficiales del Ejército “tiene una propuesta con camas armadas con costo”. Las tarifas tienen “un piso de 2.000 o 2.500 pesos y un techo 8.000 pesos por persona”. Fleischmann expresó: “Nosotros consideramos que más de 1.000 o 1.500 pesos por persona no se puede cobrar, siempre considerando el servicios que le das. Si es un colchón o un sillón no le vas a cobrar 1.500 pesos”.

Emprender el viaje sin tomar los recaudos necesarios

Fleischmann resaltó que la capacidad de alojamiento colapso debido a que las personas a la hora de emprender el viaje no tomaron las precauciones necesarias.“De manera inconsciente, salen muy tarde del Alto Valle de Río Negro y Neuquén y creen que en dos horas pueden llegar a Villa Pehuenia y luego se encuentran varados en Zapala porque las rutas están cerradas a partir de las 18. Hay mucha inestabilidad y eso es lo que la gente desconoce. Capaz ahora sale el sol y llegando a Primeros Pinos o al Rahue se encuentran con viento blanco”.

Contó que le fin de semana se perdieron personas y un grupo de 20 personas quedó varado en el Centro de Montaña del Ejército que limita con el parque de esquí de Primeros Pinos. Agregó: “Es gente que se manda sin informarse y después se encuentra con viento blanco. Tal vez estaban disfrutando de un momento lindo y a la media hora se dio vuelta todo”. Resaltó que “en especial las camionetas 4X4 se confían y vienen sin cadenas o no las saben colocar o usar y luego tienen problemas”.

“Y que viajen de día”, expresó Fleischmann . “Tienen que salir con tiempo y llegar de día a destino. Eso es lo que el turista tienen que entender: es invierno y está complicado”. Concluyó que los teléfono de las oficinas de Turismo están disponibles las 24 horas, mientras que en la dependencia sobre ruta 22 atienden de 8 a 20.