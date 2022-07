En los últimos días, la Patagonia Argentina registró intensas nevadas, lo cual solicitaron a la población no circular o tener precaución a la hora de conducir. En Comodoro Rivadavia, la nieve y el hielo en asfalto hizo que un auto se patinara y baje en contramano. Un sujeto filmó la secuencia en la Avenida Rivadavia y se volvió viral por su reacción: “Qué peligro, ayúdenlo”, exclamó el hombre en el video.

Cabe destacar que las autoridades municipales recomendaron a los habitantes no circular y en caso de hacerlo, solo por emergencias. Muchos de los ciudadanos no hicieron caso, y salieron a conducir. Tal es este caso que se dio en la Avenida Rivadavia, donde un auto patinó y no podían frenarlo.

La secuencia quedó registrada y se hizo viral por la reacción del hombre que grabó: “Se le va, uy uy, el tipo lo agarra”, luego agregó: “Qué peligro, dios mío, ayúdenlo”.