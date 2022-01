Pierre de Coubertin, es el nombre del historiador y pedagogo francés que ideó los juegos olímpicos de la era moderna. Cuando Alberto Moro, vecino de La Falda, pensó en fundar un museo dedicado al deporte se le ocurrió que la mejor forma de llamarlo sería honrando a este hombre.

Se trata del primer museo Olímpico Argentino, fundado en 1988, una especie de “templo” del deporte, en la que Alberto Moro expone elementos que fue coleccionando a lo largo de muchos años: medallas olímpicas, copas, ropa de deportistas y un sin fin de elementos que forman parte de una colección personal.

Una gran colección sobre los deportes olímpicos modernos. Foto: prens

Esta iniciativa es un excelente paseo para las vacaciones, y para cualquier momento del año, ya que es una propuesta diferente y original. Si bien es un espacio con poca difusión y al que no llega mucha gente, la realidad es que quienes visitan el sitio quedan asombrados por la propuesta.

Su fundador es kinesiólogo, antropólogo, y escritor. Además de estar ligado fuertemente al deporte: Moro fue consejero del comité olímpico internacional, escribió varios libros acerca del deporte y fue premiado con el Premio “150 ans Pierre de Coubertin – Le sport, un ècole de vie”, un premio que tuvo una única entrega en 2013 para personas que se habían destacado por su trayectoria en el deporte.

Alberto Moro contó en una entrevista que dió hace algunos años cuál fue la motivación que lo llevó a crear esta iniciativa: “En un diario de Córdoba que ya no existe leí que habían entrevistado a un museólogo, creo que brasileño, quien, entre otras cosas preguntó ¿Por qué en Argentina no había museos del Deporte? Al leer esto me dije: ¡Pues ahora va a haber uno! Y lo abrí el 2 de Enero de 1988.

Una gran colección sobre los deportes olímpicos modernos. Foto: prens

Para visitar el museo (Dr. Meicke 32 1º piso. La Falda, Córdoba, Argentina) se debe pactar una visita antes comunicándose al número de teléfono: 03548-15631835.