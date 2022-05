El Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC y el Municipio de Villa Carlos Paz cuentan con un convenio que les permite realizar muestras y testeos en distintos puntos del lago San Roque que les permitan evaluar la presencia de virus y la calidad del embalse.

Así es como la Municipalidad de Carlos Paz colabora remitiendo estas investigaciones al Gobierno de la Provincia, quien es el que tiene jurisdicción y responsabilidad sobre las aguas superficiales de los lagos provinciales, su mitigación y saneamiento.

Tal como lo confirmaron desde hace un tiempo desde la UNC, las aguas de muchos lagos y ríos del mundo cuentan con la presencia de virus y bacterias y el genoma SARS-COV2 no es la excepción.

“La Facultad de Ciencias Médicas de la UNC procesa las muestras y los resultados indican que cuando hubo mayor circulación comunitaria se detecta la presencia del SARS-COV 2 en las aguas superficiales del lago. Lo que se detecta es la presencia del genoma del virus, no se puede conocer si está activo o no, es lo que ocurre en otras partes del mundo cuando hay más circulación de población. Esto es lo que se determina en los informes y es lo esperable, no es algo sorprendente ya que es una situación que se repite en otros lugares del mundo”, indicó desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Marina Ponzio.

“Si bien el lago es competencia de la Provincia, desde el Gobierno municipal colaboramos con diferentes practicas ambientales y de investigación, una de ella es el convenio que tenemos con el Instituto de Virología Dr. J. M. Vanella dependiente de la UNC. Se realizan muestreos y los resultados se informan al Gobierno Provincial y a sus áreas de competencia para que se tomen las medidas pertinentes en relación a la mitigación y saneamiento. Tal como lo hacemos con otras áreas, es información pública que está al alcance de los vecinos en las herramientas digitales del Municipio”, agregó la directora de ambiente, ejido y desarrollo sustentable de Carlos Paz, Mónica Martínez.

Cloacas

Un comienzo de solución para esta problemática que en la región lleva más de 50 años es la realización de cloacas. El caso de Villa Carlos Paz es la excepción puesto que es la única localidad de la cuenca que tiene obra de cloacas realizada y actualmente nuevos tramos en ejecución. De hecho, más del 60 % de la población cuenta con el servicio.

Sin embargo, el resto de las ciudades incluidas las comunas de Punilla Sur y en Punilla Norte carecen de estas obras y del servicio, vitales para el saneamiento del embalse. En la región, los estudios dan cuenta que uno de los mayores niveles de contaminación provienen del río Los Chorrillos y del río Cosquín.

El Gobierno Provincial, en tanto, avanzó con la red troncal de cloacas que conectará las Comunas del Sur de Punilla con la Planta de Tratamiento de Villa Carlos Paz, y con la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y la red colectora cloacal máxima de la cuenca media, que permitirá el saneamiento de los efluentes en Cosquín, Santa María de Punilla y Bialet Massé.