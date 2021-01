Tras varias temporadas presentándose en Carlos Paz, primero con los “Pelafusnates” y luego con Nardo Escanilla, el comediante Camino Nicolás vuelve a la villa con un show unipersonal al que nombró “Es un montón”. “La verdad que estoy viviendo una temporada soñada”, expresó el standapero cordobés a VíaCarlosPaz.

Durante la cuarentena, Camilo tuvo la posibilidad de hacer varios streaming, lo que lo mantuvo muy activo, además de entretener a su público a través de “vivos” por Instagram, que lo llevó a regresar al teatro apenas se abrieron estos establecimientos.

En Carlos Paz estrenó a finales de diciembre, en el Teatro Libertad, de jueves a domingos a las 22 horas, “gracias a Dios arrancamos con cuatro funciones por semana y ahora estamos con ocho”, expresó.

Este camino que recorrió, le sirvió al humorista para ir ganándose el cariño de su público, por lo que ahora, le pide a sus miles de seguidores en las redes sociales, que lo voten para el premio Carlos “de la Gente”, con un video donde el drama y la ironía, saca una carcajada a cualquiera.

“Este tema de los Premios Carlos siempre es un jueguito que me gusta jugar, me divierte bastante y bueno hacer video para que la gente se entretenga y también poder difundir la temporada me parece que está bueno de esa manera”, manifestó.

Y agregó: “estoy muy contento de estar nominado como mejor show humorístico musical y con grandes posibilidades de ganar el Carlos de la Gente, sé que estoy ahí entre los primeros tres ahí disputándose, así que contento por ese lado”, concluyó.

Para votar por el “Carlos de la Gente” hacer click aquí.