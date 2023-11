Camilo Nicolás se animó a hablar de política, tomó posición para las elecciones y recibió críticas en redes

El 19 de noviembre, Argentina elegirá a su próximo presidente entre Javier Milei, de la Libertad Avanza, y Sergio Massa, de Unión por la Patria. Antes, ambos se midieron en un debate que generó miles de repercusiones. Entre ellas, la del comediante Camilo Nicolás que se animó a tomar posición.

El humorista fue uno de los pocos artistas cordobeses que decidió hablar de política y manifestar lo que hará en la próxima jornada electoral. La publicación provocó que una centena de usuarios criticaran el posteo. Aún así, Camilo no se achicó y respondió a cada una de ellas.

El humorista cordobés Camilo Nicolás.

CAMILO NICOLÁS TOMÓ POSICIÓN POLÍTICA TRAS EL DEBATE

“En el corte del Debate salí a fumarme un pucho, nervioso, como en el entretiempo de los partidos de Argentina en el mundial. Con la diferencia que no quiero que gane ninguno. Que partido de mierda”, manifestó Camilo Nicolás en sus redes sociales.

Camilo Nicolás se posicionó tras el debate presidencial. Foto: Captura de pantalla

El posteo provocó respuestas de otros usuarios que lo tildaron de “tibio” y “antipatria”. Sin embargo, el comediante no se quedó callado y respondió a la mayoría de las críticas.

“No está en juego la democracia, no seas loro. Se eligen democráticamente. Si entiendo que son dos ideologías diferentes, pero que una no esté en el poder no significa que la democracia esté en juego. Con miedos boludos no. Y con respecto a la tibieza, también es un argumento de loro. Elijo entre las opciones que existen, Massa, Milei, blanco e impugnado. Dentro de esas cuatro opciones voy a decidir. Y ninguna de esas te hace tibio”, fue una de las respuestas del artista.