La familias de los menores acusados por los incendios en Huerta Grande creen que los están usando como “perejiles” y apuntan contra el Municipio

El incendio ocurrido en Huerta Grande, La Falda y la La Cumbre fue el de mayor magnitud durante estos últimos días. La fiscalía de Cosquín investiga el hecho, y se acusa a dos menores de edad por iniciar el fuego en la zona de este “basural”.

Lo cierto, es que la mamá de unos de los menores acusados afirma la inocencia de su hijo. No sólo que sostiene que el chico se encontraba durmiendo en el horario en el que habría comenzado el fuego, sino que está convencida de que están usando a los menores como “perejiles”.

Incendios en Córdoba. El fuego baja detrás del hotel Alto San Pedro, en Villa Giardino. (La Voz)

La mujer, junto al abogado defensor Luis Galli, tienen vídeos en los que se pueden ver la quema ilegal en este espacio que utilizado como basural en Huerta Grande. Según ellos, el municipio todos los días lleva basura y la entierra, como aveces la cantidad es demasiada optan por la quema. En este sentido, ellos apuntan al municipio como responsable por el incendio en Huerta Grande ya que “el miércoles se les fue de las manos el fuego”.

Un espacio verde que funciona como basural,el fuego y acusaciones cruzadas

Las familias de los menores acusados como responsables por el incendios están desesperadas. De hecho una de las madres fue en primera persona a filmar un vídeo a la zona que funciona como basural en Huerta Grande y compartió el material en exclusiva con Vía Carlos Paz.

En el material fílmico se muestra como continuaron tirando basura, pese a los incendios y explican el tema de la quema ilegal. “No voy a culpar a los empleados porque ellos reciben órdenes”, expresa la mujer acerca del proceso de enterramiento y quema que se lleva adelante en un supuesto espacio verde.

Esta claro que las máquinas trabajan allí realizando enterramiento, en una zona que no está debidamente preparada para este procedimiento. Además, afirman que cuando la cantidad de basura supera la posibilidad de enterramiento, directamente la queman. En este sentido, la hipótesis que sostienen es que el incendio que comenzó el miércoles, y continúa activo a estas horas del viernes, tendría sus causas en una quema “que se les fue de las manos”.

Luis Galli, abogado defensor de uno de los adolescentes, expresó: “El incendio no fue provocado por estos chicos. sino por la misma gente que realiza quema clandestina en este espacio verde. La misma municipalidad que no sabe que hacer la basura, está haciendo un desastre. Cuando no tienen lugar de noche van y lo prenden fuego.

Por su parte, Liliana la mamá de uno de los menores acusados, afirma que están siendo amenzados y que las mismas personas que se encontraban tirando basura con máquinas, en la zona en donde señalan el comienzo del incendio, saben que su hijo no tuvo nada que ver.