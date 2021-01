Numerosos hechos delictivos ocurren a diario en Carlos Paz, no sólo afectando a los visitantes, sino a los vecinos que viven y trabajan todo el año en la villa serrana. Este viernes a la madrugada, le tocó al reconocido fotógrafo Walter Arcal, quien fue con sus equipos a trabajar a un evento, y cuando volvió a su auto se encontró con el vidrio roto y sin sus pertenencias.

“Fuimos a una fiesta de 15 en Matilda Multiespacio para hacer unas fotos nada más que al principio, estacionamos y bajamos con todos los equipos pero en el auto quedó la bolsa con los equipos secundario”, comenzó a relatar a VíaCarlosPaz. “Como no íbamos a usar todo, dejamos una mochila en el auto, y como a las 1:30 más o menos nos fuimos del salón y cuando me acerqué a mi auto vi unas piedras grandes por detrás y no entendía por que, ya que cuando estacioné no estaban”, continuó.

Vehículo de Walter Arcal. Arcal

“Ahí vi que estaba el vidrio roto y que se habían llevado la mochila”, indicó. Según contó Arcal, fue al lugar la policía, y registró la presencia de una cámara domo sobre la Sarmiento, pero que en realidad no sabe si estaba funcionando. “Hice la denuncia el mismo día pero no me la tomaron, se demoraron muchísimo y me fui. Al otro día volví y me encontré con gente que estaba en la policía por denunciar hechos similares”, concluyó.