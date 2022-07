En la jornada de ayer sumaron un helicóptero al operativo centrado en la búsqueda de Federico Bono, el hombre desaparecid en Huerta Grande, hace ya más de 20 días. Por el momento el único dato más o menos certero se centra en la última fotografía que le envió a su madre y por la cuál algunos vecinos de la zona pudieron aportar que, según lo que se ve de paisaje de fondo, podría haberse tomado un sector de la Pampa de Olaén. Pero nada es demasiado concreto.

Un helicóptero se suma a la búsqueda de Federico Bono (U.R.D Punilla).

Mientras personal del DUAR, efectivos de la comisaría de Huerta Grande, bomberos voluntarios de La Falda y efectivos del ETAC llevan adelante el operativo de búsqueda, desde la físcalia no puede aportar datos certeros que guién la búsqueda. La triangulación de las antenas de telefonía celurar no pudo determinar el lugar exacto de la última conexión, no hay testigos que lo hayan visto en la zona y tampoco hay indicios de que haya viajado a la ciudad de Córdoba, lugar en donde reside.

Búsqueda en la Pampa de Olaen, sin resultados. (La Voz)

Hasta ahora se sabe que Federico expresó a su mamá que deseaba ir a pasar unos días a la montaña. No llevo consigo documentación, ni su celular. La posibilidad de que esté perdido en el monte es poco porobable ya que le joven estudió geología y reconoce bastante el lugar, pero obviamente no se descarta.

“Nunca pensamos que nos pasaría algo así, tampoco uno sabe cómo proceder. Él con nosotros siempre tuvo una comunicación fluida y permanente: nos llamaba y mandaba fotos. Estamos todos mal, pero con fe, con el apoyo de los vecinos del barrio que nos están dando contención y de la gente que lo incluye en cadenas de oración para que lo encuentren y esté bien. Eso para nosotros es muy importante”, expresó María, la mamá de Federico.