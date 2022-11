Femicidio de Ivana Módica: Javier Galván fue condenado a cadena perpetua

Javier Galván, ex pareja de Ivana Módica fue condenado a prisión perpetua por cometer un homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, lo que se conoce bajo la figura de femicidio.

A pesar de que la defensa del acusado quiso evitar ese agravante, utilizando el argumento de la emoción violenta, la Cámara del Crimen junto a los Jurados populares entendieron que se trató de un crimen mediado por la violencia de género y sentenciaron con la pena máxima al acusado.

El femicida Galván, ex vice comodoro de la Fuerza Aérea Argentina, pidió disculpas a la familia en el transcurso de la jornada. Por su parte, la mamá de Ivana, quien no estuvo presente en el juicio, por recomendación médica, le hizo llegar una carta a Galván. Por último, la hija de la víctima, Nicole, dijo que no sólo hablaba por su mamá sino por todas las mujeres que sufren violencia de género.