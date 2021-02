Ivana Mariela Módica tiene 47 años y está siendo intensamente buscada por diversas fuerzas de seguridad desde el pasado viernes 12 de febrero, luego de que Javier Galván, su pareja y piloto de la Fuerza Aérea de 44 años, denunciara formalmente su desaparición.

Lo cierto es que si bien el operativo de búsqueda se activó de manera inmediata, los resultados hasta el momento continúan siendo “negativos”. Sin embargo, este lunes el caso dio un giro abrupto, es que todo el operativo montado en inmediaciones del cerro La Banderita y sectores cercanos, se trasladó a cercanías de la casa de Ivana, sitio donde según declaró su pareja, la había visto por última vez, el pasado viernes por la mañana alrededor de las 6:30 horas. Aportando además, que ella misma le había dicho que realizaría una caminata matutina por el cerro.

Personal de diferentes fuerzas de seguridad, involucrados desde el pasado viernes 12 de febrero en la búsqueda de Ivana en La Falda. (Foto: Facebook / Bomberos Voluntarios Valle Hermoso).

Este mismo lunes por la tarde, finalmente detuvieron a la pareja de Ivana, “imputado por falso testimonio agravado y desobediencia a la autoridad”, confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Según se precisó, la primera imputación “por contradicciones en sus dichos sobre la desaparición de Módica”, mientras que la segunda “por violar la orden de distanciamiento impuesta hace varios meses cuando fue denunciado por violencia de género”, afirmaron desde el organismo provincial.

Pista clave

De acuerdo a los datos que trascendieron en las últimas horas, el giro en la investigación derivó de las nuevas pruebas recabadas. Se trata de imágenes registradas por una cámara de seguridad que habrían captado a un automóvil de similares características al del imputado -un auto color blanco marca Renault- y en un horario que habría declarado haber estado en otro lugar.

Imágenes captadas por una cámara de seguridad, donde se observa un auto de similares características que las del rodado del imputado. (Foto: El Doce).

“Me lo confirmó la Policía, aunque me explicaron que en esa imagen no se llega a ver la patente del auto. De todos modos, se están guiando con ese recorrido y por eso hubo un cambio abismal en la investigación”, dijo Nicole -hija de Ivana Módica- en declaraciones a La Estafeta Online.

Nicole perdió contacto con su madre alrededor de las 23 horas del jueves 11. Mientras que el vehículo captado por la cámara de seguridad, habría realizado varios recorridos hasta alrededor de la una de la madrugada del viernes 12.

Detalles

Ivana mide 1,72 m, tiene tez blanca, cabello largo, rubio y lacio, ojos de color marrón, y pesa entre 60 y 65 kilogramos de peso aproximadamente. Además, lleva un tatuaje de dos alas en la zona baja de la espalda, no usa piercing, y no tiene cicatrices.

Al momento de la desaparición, “presumiblemente vestía zapatillas especiales de senderismo marca Salomon de color negro, y una mochila de color anaranjada con tiras negras marca Montagne”, precisaron desde el MPF.

Ivana Mariela Módica tiene 47 años y es intensamente buscada en La Falda desde el pasado 12 de febrero. (Foto: gentileza Policía de Córdoba. Unidad Regional Departamental Punilla).

Ante cualquier información sobre su paradero, informar lo antes posible al teléfono de Tribunales de la cuidad de Cosquín: 03541-454985 (interno 56261); o a la Unidad Judicial de La Falda: 03548- 422834. O a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.