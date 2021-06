Una vecina y comerciante de un sector céntrico de Villa Carlos Paz, más precisamente del conocido como “centro viejo”, denuncia una “ola de robos” en la zona con varios comercios que fueron afectados por la inseguridad, además de una preocupante inacción por parte de quienes se supone deben bregar por la seguridad y el bienestar social en esta ciudad.

Según el testimonio de S. T. -una persona que prefiere resguardar su identidad- asegura que comerciantes de un sector del “centro viejo” son víctimas de hechos delictivos que se repiten con el correr de las semanas y que no merma pese a las denuncias realizadas.

“Estamos en una situación bastante complicada porque acá en calle 9 de Julio, desde el puente (peatonal) hasta la Grido (heladería) más o menos, está habiendo una oleada de robos. Todas las semanas roban un negocio diferente”, comienza su relato S. T., también comerciante de la zona y que recurrió a VíaCarlosPaz con la intención de visibilizar la situación que están padeciendo.

Tras semanas de sufrir hechos de inseguridad de diferentes magnitudes, lo ocurrido en la madrugada del viernes fue lo que llevó a esta vecina a hacer público lo que están viviendo, en esta oportunidad, con un evento que sorprende.

“Ahora robaron otro negocio, le rompieron el vidrio, le robaron doce parlantes. Sonó la alarma y estuvo sonando desde las dos de la madrugada hasta las siete de la mañana y nadie hizo nada, no pasó un policía, no pasó Seguridad Urbana, no pasa nadie por acá y estamos en pleno centro”, afirma S. T.

Robo en comercio ubicado en el "centro viejo" de Villa Carlos Paz, a metros del puente peatonal, y donde la alarma habría sonado por una cinco horas. Gentileza comerciante S. T.

Y continúa: “Estamos todos muy asustados, la verdad que estamos muy enojados con la Policía, con Seguridad Urbana, porque durante el día los ves pasar, los ves controlar autos, motos, pero en el momento que tienen que controlar que es a la noche, cuando la gente sale a robar o se va a fiestas, ahí no controlan. Estamos muy enojados y estamos todos con miedo porque no sabemos quién es el que sigue”, denuncia, siendo una especie de vocera y quien se atrevió -pese al temor- a expresarse y mostrar lo que están padeciendo vecinos y comerciantes carlospacenses ubicados a metros del emblemático Reloj Cucú.

Lamentablemente, y según pudo conocer este medio, no ha sido el único negocio afectado sino que se viene viviendo una seguidilla de robos y hurtos que provocan inseguridad e intranquilidad continúa en cada uno de los comerciantes del sector, ya afectados por las consecuencias y los efectos económicos y comerciales de la pandemia, y ahora también siendo el blanco de malvivientes.

“Mi intención es que esto se sepa, que los vecinos sepan lo que está ocurriendo. Y que por lo menos empiecen a moverse un poco más, a cuidar un poco más esta ciudad que era tan tranquila y hoy en día estamos en un momento muy difícil”, completó S. T., quien prefirió resguardar su identidad pero que acudió a este medio para hacer público esta “ola de robos” en un sector céntrico y concurrido de esta ciudad.

VíaCarlosPaz consultó a fuentes policiales acerca de estos acontecimientos, puntualmente el perpetrado en la madrugada de este viernes en un comercio ubicado a metros del puente peatonal, y donde a alarma sonó -según testimonio de vecinos- por unas cinco horas seguidas, y aún nos encontramos aguardando una información oficial.

Foto de portada: imagen ilustrativa.