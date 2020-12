El 28 de diciembre no fue un día más para Villa Carlos Paz, fue una jornada devastada por un temporal que azotó a gran parte de esta región céntrica del país, dejando a su paso calles colmadas de agua, vehículos arrastrados por verdaderos “ríos” en pleno centro y en diferentes barrios de la ciudad. También con caída de árboles, lluvia dentro del Hospital Municipal, y hasta con la trágica y lamentable muerte de una vecina de Villa del Lago arrastrada por una fuerte corriente desde la puerta de su casa hasta llegar a las aguas del río Los Chorrillos a metros del puente Negro. Un sinfín de eventos acaecidos en menos de cuarenta minutos de fuerte tormenta.

En este contexto, una familia ubicada en barrio La Quinta Tercera Sección, sacaba el agua como podía desde el interior de su casa e intentaba evitar que continuara entrando, una situación que según después se supo, no fue sólo debido al tremendo temporal sino que ocurre desde el 2019 y cada vez que llueve. ¿Por qué? Porque desde el Municipio construyeron un desagüe que desemboca justo en el portón de la vivienda.

Cansada e indignada con esta imagen que se repite desde el 2019 y cada vez que llueve, Nahir Leonella Antuña realizó un contundente y efusivo descargo a través de su cuenta de Facebook acompañado de fotos y video que mostraban lo que sus padres padecen con cada lluvia, mucho más, con una tormenta de importantes características como la vivida el pasado lunes.

“Por el 2019 cuando con bombos y platillos se anunciaba la urbanización de calles de La Quinta 3ra (...) construían este defectuoso, innombrable, monstruoso, inepto, ineficiente cordón cuneta”, decía parte del posteo de esta joven carlospacense visiblemente molesta tras meses, según su testimonio, sin ser asistidos ante una problemática que, en diferentes momentos de la conversación, insistió en que la solución “debe ser de raíz”.

Tras su fuerte descargo público con imágenes que rápidamente se hicieron virales, los padres de Nahir fueron visitados por representantes del Área de Desarrollo Social, quienes se comprometieron en dar inicio a una posible solución.

“Tras la repercusión que hubo, se acercaron desde el Área de Desarrollo Social a conversar con mi mamá, si ‘necesitaba algo’ -dice Nahir que le preguntaron-, a lo que ella respondió que la ayuda que necesitaba era inmediata”, relató Nahir en diálogo con VíaCarlosPaz.

Y siguió: “Desde el área manifestaron entender el descontento y preocupación, proponiendo elevar el reclamo al Área de Obras Públicas ya que ellos mismos consideraron que ‘es un desastre lo que han hecho’”, asegura Nahir que le expresaron a su madre tras ver cómo quedó la vivienda, “sorprendidos al ver el desastre que era el cordón cuneta, no podían creerlo”, destacó Nahir, esta joven carlospacense que tras visibilizar la problemática que viven sus padres con cada lluvia, finalmente hoy puede decir que sostienen una luz de esperanza.

“Mi reclamo no se funda en despotricar contra la falta de inmediatez en las soluciones que puedan otorgarnos. Sino en que hay una falta de aptitud, idoneidad en la gestión gubernamental que desemboca en problemas como este”, enfatizó.

Y agregó: “Este año les tocó (refiriéndose a sus padres) inundarse con Gesteira, y si no se encargan de volver a construir el desagüe como corresponde, el problema va a ser de otro intendente. Y no tiene que ver con algún tinte político el descontento. Sino que se puede ver en una situación como ésta, cómo se despilfarraron materiales, gente trabajando, y en algo que no sirve”, finalizó Nahir, quien así como mostró todo su enojo a través de este medio y en sus redes sociales, también optó por contar, por compartir esta pequeña luz de esperanza, al menos, la prometida en primera instancia.