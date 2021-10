Un alumno del IPEM Nº 359, Arturo Humberto Illia, de la ciudad de Villa Carlos Paz, tomó una drástica decisión. Claramente el calor que se que se vivió ayer, lunes 25 de octubre, ameritaba vestirse con prendas frescas y en este sentido el joven consultó a las autoridades de la escuela si podía ir de con pantalón corto. Ante la negativa en la respuesta, el joven decidió ir de pollera como señal de protesta y su imagen se viralizó en las redes sociales.

Sucede que es esta escuela, como muchas otras, sólo está permitido el uso de polleras para las mujeres pero los varones deben asistir de pantalón largo. En la institución se llevaron una sorpresa al ver al joven vestido con una pollera, sin embargo permitieron al estudiante transcurrir la jornada escolar. Asimismo las autoridades escolares le llamaron la atención y le dijeron que ya no podrá volver con ese tipo de prendas.

“No me gusta vestirme así; pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la pollera encima del pantalón corto para poder pasar”, señaló el joven.

De todos modos la ocurrencia de este joven recibió un fuerte apoyo de otros estudiantes varones, quienes reclamaron por la diferencia que se establece con las mujeres frente al uso de prendas escolares. Piden que se modifique el reglamento y que ellos también puedan asistir con pantalones cortos ya que tienen el mismo derecho que sus compañeras.