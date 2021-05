Una joven oriunda de Rosario busca desesperadamente a Juan Manuel Villalba, un rosarino de 30 años, padre de sus dos hijos y con quien se encuentra separada pero con un vínculo cordial, al menos hasta el pasado 6 de mayo, día en que Juan Manuel decidió viajar a Villa Carlos Paz “en busca de trabajo” y de quien lo último que se sabe es que el 10 de mayo retiró una suma de dinero de una las identidades bancarias de esta ciudad y sin otra novedad acerca de su paradero.

“La verdad que estoy desesperada y ya no sé qué hacer. En Rosario no me toman la denuncia, pero intenté muchas veces comunicarme con la Policía de Carlos Paz y nada, no puedo contactarme”, asegura Daiana Peralta a VíaCarlosPaz, una joven madre de dos hijos y quien convivía en la misma vivienda con Villalba aunque reconoció que ya estaban separados hace un tiempo.

Debido a que no pudo contactarse ni con la Unidad Judicial ni la comisaría local, es que Daiana aún no ha podido realizar la denuncia formal que contribuya con la búsqueda inmediata de Juan Manuel. Es por eso que decidió hacer pública su imagen y la situación que está viviendo, sumamente preocupada por lo que pudo haberle ocurrido.

“Si bien ya estábamos separados, por cuestiones de salud seguíamos viviendo en la misma casa. Pero a comienzo de mayo me dijo que se iría a Carlos Paz por trabajo y un día llegué a casa y él ya se había ido, algo que me parece raro porque no es de hacer esas cosas (...) Ya estando en Carlos Paz se comunicó con su mamá y envió una foto de dónde estaba (en un hotel de la ciudad) y dijo que estaba bien (...) Después, por su tarjeta de débito, pude ver que retiró dinero de una misma sucursal bancaria en dos oportunidades, la última fue el 10 de mayo y por cajero humano”, detalla Daiana.

Familiares buscan a Juan Manuel Villalba, hombre de 30 años oriundo de Rosario. Gentileza Daiana Peralta.

“Él es muy buen papá y ni siquiera se ha comunicado con los chicos, y eso me parece muy raro”, añade esta mujer domiciliada en la ciudad de Rosario que aguarda novedades del papá de sus dos hijos que vino a Carlos Paz por trabajo y de quien desconoce su paradero desde entonces.

En cuanto a las características físicas de Juan Manuel, Daiana detalló las siguientes:

1,75 de estatura (aproximadamente).

Contextura física delgada.

Tes blanca con pecas y color de pelo caoba o colorado oscuro .

Además, tiene diversos tatuajes, entre ellos se distingue uno arriba del pecho que dice “Matías Sebastián”, y otro en el brazo que dice “Daiana”.

Siguiendo el testimonio de la joven, Juan Manuel no tiene familiares ni amigos en Carlos Paz ni en la región, tampoco tiene redes sociales, no responde su teléfono celular, y la última vez que se comunicó con su madre fue el 8 de mayo. Desde entonces, todo es incertidumbre y especulaciones no resueltas.

“Estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Estoy preocupada de que le haya pasado algo y nosotros acá sin saber nada. Por más que insisto, no logro comunicarme con la Policía de allá (Carlos Paz), ya perdí la cuenta de cuántas veces intenté, por eso opto por los medios para ver si alguien sabe algo y puede ayudarme”, completó Daiana Peralta, expareja de Juan Manuel y madre de sus dos pequeños hijos.

A quien haya visto o sepa algo de Juan Manuel, Daiana solicita que se comuniquen con ella al 341-6767280.