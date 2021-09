La preferencia por la carne de cerdo seguramente prevalecerá en el mercado chino y es más barata que otras proteínas. El valor de la carne vacuna en China también está disminuyendo, pero aún se encuentra en un nivel alto alrededor de los US $ 14,00 el kilo, mientras que el cerdo se acerca a los US $ 4,47 el kilo, por lo cual la interacción entre productos aún se sigue inclinando por la más económica.

Todo el mercado ganadero está en alerta con los precios del cerdo en China y si esto traerá impactos al sector en la segunda mitad del año. Es necesario dar seguimiento exhaustivo, ya que China fue fundamental para el sector cárnico en Brasil en los últimos tres años.

Brasil es el primer exportador de carne

Sin embargo, la potencia asiática incrementó las compras de proteínas a Estados Unidos y a Argentina y eso llama la atención de los mataderos brasileños que pueden generar caídas en las compras hechas a Brasil.

En el mercado físico, las negociaciones giran en torno a R $320,00 / @ para el animal estándar China en el estado de São Paulo. Los animales que sirven al mercado interno se cotizan en torno a R $315,00 / @.

Si hay una reducción de los envíos en los próximos meses, los mataderos perderán su poder de negociación y no podrán ofrecer mejores precios por la arroba do boi gordo, novillo. Hay que acordarse de que la @ representa 15 kilos de carne, medida antigua en uso en Brasil, o sea 320 reales/15 kg /5 reales /dólar=4.26 us / kg