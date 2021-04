Ya llevan 10 días internados con un cuadro de neumonía que se agravó. El médico se llama Martín Rodríguez y lamentó que su padre se haya contagiado de coronavirus luego de haberlo cuidado tanto.

Teniendo en cuenta que por protocolo, todo paciente internado debe permanecer solo, Rodríguez no quiso permitirlo y decidió acompañar a su padre internándose con él y cuidarlo en persona.

Con permiso del hospital de Puerto Deseado, el médico Martín Rodriguez, pudo internarse con su padre con coronavirus. La Opinión Austral

El profesional lamentó que su padre esté complicado de salud y es por eso que pidió autorización al hospital de Puerto Deseado para internarse con él.

“Yo no tuve covid y no sé si me contagié porque no tengo síntomas hasta hoy, pero llevamos 10 días internados ya y aún faltan, así que imaginate si estaba solito hubiera sido largo todo este proceso. Es una enfermedad que aísla y te quita el contacto afectivo, por eso decidí que lo mejor era internarme con él para ayudarlo; no quiero que decaiga”, explicó Rodríguez.

El lazo afectivo sin dudas es clave para que pacientes adultos mayores puedan salir adelante y este joven no lo dudó.