ATE llevó a cabo en horas del mediodía una marcha a nivel provincial para exigir el aumento salarial y nuevas paritaria tras la primera reunión en donde no hubo oferta de aumento de parte del gobierno para los empleados estatales.

En nuestra ciudad, la marcha se dirigió hacia el ente recaudador provincial que se encuentra en la misma.

Laura Miranda, Secretaria Adjunta ATE Caleta Olivia, explicó los motivos por los cuales ATE tomó la decisión de este paro y los pedidos que se realizan al gobierno de Alicia Kirchner.

“El día miércoles tuvimos la primer reunión de paritaria salarial del año en la cual la oferta para el estatal fue de cero, teniendo en cuenta que hemos sido esenciales, la gente de salud no paró, cuando hubo que volver en desarrollo social se volvió, en secretaría del trabajo, en el registro civil, y ahora están volviendo los compañeros de educación, y esta es la forma que tienen el gobierno de responder”.

El gremio de los estatales realizó un paro y movilización para exigir aumento salarial Gremio ATE

Vuelta a clases

Por otro lado, la secretaria se explayó sobre el trabajo y la articulación del comienzo del ciclo lectivo 2021, en donde los empleados estatales forman parte del staff de las distintas instalaciones educativas.

“En estas semanas que ha tocado volver a educación, hemos estado recorriendo cada una de las instituciones en las cuales hemos encontrado distintas falencias en cuanto a lo que es el protocolo”, dijo.

Y agregó que “no puede ser que le cueste tanto al gobierno garantizarlo para resguardar la salud de nuestros compañeros y que de una vez podamos combatir esta pandemia. Queremos volver a trabajar, tenemos hijos, queremos que terminen el secundario, pero el gobierno no nos garantiza lo necesario para resguardar nuestra salud, sumó. La invitaría a la gobernadora que recorra alguno de los entes en donde nosotros estamos”, comentó, “los que empiezan a remarla después de esta pandemia somos nosotros, los trabajadores estatales, si no nos cuidan no sé como podemos seguir así”.

Finalmente aseguró que “me pareció muy mal el discurso, porque si no se conoce la realidad, los discursos son malos, hay muchas falencias dentro de las instituciones de cada ente estatal”, finalizó.