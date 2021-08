El Gobierno de Argentina intenta por todos los medios que no se expanda la variante Delta del coronavirus en el país. Sin embargo, ya se han detectado 89 contagios de este tipo en el territorio nacional. Setenta corresponden a hombres y mujeres que volvieron del exterior y 17 a individuos que tuvieron contacto con quienes habían viajado. Mientras que dos no tienen ningún nexo con personas que hayan viajado.

Ambos fueron registrados por el laboratorio de virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Se trata de una menor de edad y una adulta, de la que no trascendió el género, de 32 años. Ambas personas habían ido a atenderse al centro médico de Recoleta, donde fueron hisopadas y recibieron el diagnóstico.

Dentro del Gutiérrez funciona el Consorcio interinstitucional para la secuenciación del genoma y estudios genómicos de SARS-COV-2 (o Proyecto PAIS). En el laboratorio de virología se secuencian muestras de Covid que provienen no solo de la Ciudad, sino de todo el país para monitorear la evolución genética del coronavirus y vigilar qué variantes circulan.

“En ninguna parte del mundo es posible secuenciar todos los casos que se detectan. Lo que se hace es definir muestreos aleatorios estadísticamente representativos”, sostuvo Mariana Viegas, bioquímica, viróloga del Gutiérrez y líder del Proyecto PAIS, en dialogo con Clarín.

Para determinar y monitorear las variantes que circulan explicó: “Lo que se hace es definir muestreos aleatorios estadísticamente representativos. La epidemiología molecular históricamente ha funcionado así”. Respecto a la variante surgida en la India, la bioquímica explica que “en esta oportunidad -agrega Viegas- fue el 10% y en ese contexto se halló la variante Delta”.

¿Cómo se seleccionan las muestras? Las variables son que los casos sean positivos, que no tengan antecedente de viaje al exterior ni nexo con algún viajero, que no estén relacionados entre sí, en este sentido estudiar a los integrantes de una familia que fueron contagiándose uno a uno no sería representativo y que posean una carga (CT<30) viral determinada.

Entonces es posible suponer que la cifra real de la variante Delta en el país es mucho mayor, ya que solo se analizó a un 10% de casos. Para encontrar más casos, comenzaron a realizar un testeo casa por casa, dentro del barrio de Monserrat y cercanas a la vivienda de la menor contagiada, para poder dar así con posibles casos de contagios.

A raíz de esto hay 41 personas aisladas, que fueron testeadas de manera preventiva. Respecto a la persona adulta con Delta, no se establecieron otros positivos y la investigación, según confirmaron fuentes de Salud a Clarín, quedó cerrada.

Ya suman 26 los infectados por la variante Delta en Córdoba

Otras tres personas fueron diagnosticadas este martes como contagiadas con la variante Delta de coronavirus en la provincia de Córdoba, por lo que en total suman 26 los casos y más de 800 personas permanecían aisladas, informaron fuentes provinciales.

Desde la introducción de la variante en la provincia la semana pasada y el brote que provocó el hombre proveniente de Perú que no respetó el aislamiento, ya se confirmó que 24 casos se desprenden del nexo epidemiológico intrafamiliar que ocasionó el viajero.

Uno de los otros corresponde a un hombre con residencia en Córdoba capital, proveniente de España, quien se encontraba realizando aislamiento, acorde al protocolo vigente, y el restante a un ciudadano de San Francisco que se encuentra en aislamiento en su domicilio tras regresar de Estados Unidos.