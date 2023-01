Una protagonista diferente: Sasha, la escritora sorda que creó un personaje inclusivo e inspirador que derriba mitos

Es muy común hoy en día escuchar la frase “ser diferente, está bien”; pero muchas veces “del dicho al hecho hay un largo trecho” y la verdadera inclusión queda en un slogan vacío. Pero este no es el caso de Sasha Padilla, una joven sorda que encontró en la escritura su espacio para expresarse y compartir “su mundo”: escribió un libro donde la protagonista usa audífonos, donde busca derribar estereotipos y educarnos en pos de lograr una verdadera sociedad inclusiva.

Sasha nación en Buenos Aires, pero a los 10 años se fue a Esquel, y con el correr de los años terminó viviendo en Puerto Rico con su familia. Ella se define como una chica muy responsable, estudiosa y familiera. “Soy sorda desde bebé, a los 9 meses me pusieron mis primeros audífonos”, cuenta a VíaPaís, y remarca que esta situación nunca la freno, al contrario, la potenció y ya tiene publicado su primer libro: Mente poderosa, siendo diferente.

Sasha no entiende de límites, y busca dejar su huella en la vida de quienes la conocen. Foto: VíaPaís

La importancia de verse representados, para que nada ni nadie pueda limitarnos

La joven escritora siempre contó con el apoyo y el amor de su familia para superar cada reto. “Mi mamá siempre me hizo parte de las escuelas públicas, sin necesidad de ir a una escuela especial, para poder ejercer y crecer, para poder sobrevivir al mundo de la realidad y comunicarme con cualquiera fácilmente. Desde chiquita sé leer los labios”, sostuvo.

Al mismo tiempo, detalló que desde chiquita tuvo una referente que le mostraba todos los días que podía hacer lo que quisiera, que ser sorda no era una limitante. “Soledad, mi madrina, es como un ejemplo, ella también usa audífonos. De chiquita siempre la veía y me inspiraba a hacer cosas. Ella está trabajando, tiene esa oportunidad de expandirse al mundo y siempre me dije: ‘¿Por qué no voy a poder hacerlo yo también?’”, agrega con una gran sonrisa.

Sasha de pequeña, a upa de su tía Soledad, y rodeada por su mamá, tíos y abuelos. Foto: VíaPaís

Esta es la representación de la que se habla, cada vez más afortunadamente; y que se puede ver de a poco en el cine, la televisión, las redes sociales. Pero algo clave, que está marcado en este libro, es que la historia no aborda de manera única la discapacidad, sino que muestra como es el día a día de la protagonista, una joven adolescente más.

Una de las frases que más le dicen es: “Vos sos sorda, como es que hablas o haces ciertas cosas”, y comento que es porque “siempre representan a los sordos como que no pueden hablar, y en el libro cuento que hay diferentes grados de sorderas. Esto lo hago para que se conozca un poco más del ‘mundo de los sordos’ por así decirlo”.

“Nunca tuve la oportunidad de leer un libro donde la protagonista sea sorda, use audífono; y que no hable simplemente de lo que es la sordera, sino hablar de su vida, lo que le pasa día a día”, explica Sasha, qué gracias al apoyo de su familia creó y le dio alas a este nuevo personaje, que llegó a los libros para mostrarnos otras realidades y que aprendamos para poder ser una verdadera sociedad inclusiva.

Al mismo tiempo, remarca: “Creo que la parte de que la protagonista sea sorda tiene su impacto, pero lo bueno es que no se centra solo en la discapacidad, sino de su historia siendo sorda. Eso fue lo que me dio el empujoncito que me faltaba y me dije ‘hay que hacerlo’”.

“El personaje va creciendo a medida que avanza el libro. Toca temas que nos afectan en la adolescencia como críticas, amores buenos y malos, amistades que cambian. Es una montaña rusa de emociones: es un libro que va a divertirte y que al mismo tiempo se aprende”, así es como Sasha nos invita a leer Mente poderosa, siendo diferente.

La pasión por la escritura, algo que Sasha lleva en la sangre

“Desde chiquita amo leer, siempre iba a la Feria del Libro en Buenos Aires”, cuenta y agrega: “Todo empezó con mi tío abuelo, Julio Cesar, que había escrito un libro de poemas, y eso me atrapó. Justo en el colegio estaba aprendiendo sobre este género y me apasionó mucho, por eso empecé a escribir”.

A esto se le suma que le encanta imaginar historias y crear personajes, algo que se conjuga de manera perfecta con su amor por el teatro. Todo esto hizo que Sasha empiece a volcar sus ideas en un papel y “sin querer queriendo” el libro comenzó a tomar forma. “Le conté a mi papá que estaba escribiendo esto y él me dijo sin dudar ‘animate’”, cuenta y detalla que tardó dos años en hacerlo.

Sasha contó que sintió muchos nervios antes de publicar este libro y que en más de una oportunidad dudó en hacerlo, pero fueron su mamá y papá los que la contuvieron e impulsaron para que vaya atrás de este sueño. Y su aventura por el mundo de los libros no termina acá porque la adolescente tiene varios personajes anotados y listos para transformarse en una nueva historia.

Pero mientras estos nuevos cuentos se escriben, la joven adelantó a VíaPaís cuáles son sus planes en cuanto a las publicaciones: “Tengo pensado publicar este año o el que viene un poemario. Va a ser muy personal, ya que voy a incluir escritos de mi abuela, de mi tío y míos, para que conozcan de donde sale mi pasión por la escritura”.

La falta de inclusión no es por los niños: adultos y falta de conocimiento, gran problema

“Mi mamá me dio la oportunidad de ir a una escuela convencional, abriéndome las puertas para poder integrarme al mundo”, remarca Sasha a lo largo de la entrevista, y al ser consulta por como vivió tanto su infancia como la niñez, lo que llama la atención es que los momentos no tan lindos, los vivió por actitudes de los adultos.

“Fue duro, no fue fácil, porque siempre hubo discriminación en la escuela o por el lado de salud. En el libro hago mención de que siempre va a haber alguien que te va a criticar por ser sordo y no te va a ayudar, va a manifestar que sos una molestia. Todo esto hizo que mi infancia y adolescencia no sea fácil porque me daba vergüenza ser sorda”, sostiene y admite, que en otras oportunidades el obstáculo era ella misma, ya que “no quería molestar”.

A pesar de esto, ella nunca bajó sus brazos, y siempre luchó por lo que la apasiona: aprender y estar con su familia y amigos. “No recuerdo que los chicos me hayan tratado mal, siempre fui una más del grupo”, dijo y al menos en los malos momentos que recuerda, los protagonistas eran sus docentes. Pero lejos de hablar mal de ellos o criticarlos por esto, ella tiene una mirada contemplativa: “Seguramente no conocían, y por eso está bueno que pregunten e indaguen para conocer un poco más”.

Este libro es su granito de arena, para que “en todo el mundo se entienda que todos somos diferentes para poder erradicar la discriminación, que muchas veces pasa por falta de información”. Al mismo tiempo, admite que “desde chiquita me gustó tener la posibilidad de enseñar a la persona lo importante que es se uno mismo”, y ese es un poco el espíritu de Victoria, la protagonista de su libro.

Este personaje no solo nos invita a todos a conocer un mundo distinto, ya que si no tenés que utilizar audífonos o problemas de audición desconoces; sino que también intenta posicionarse para que quienes viven en “este mundo” encuentren en esta joven un personaje que los represente e inspire para lograr los objetivos que se propongan.

