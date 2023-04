Se define la situación procesal del empresario detenido por la muerte de la modelo que cayó de un sexto piso en Retiro

La muerte de Emmily Rodrigues, la modelo brasileña de 26 años que falleció el 30 de marzo luego de caer de un sexto piso de un edificio en Retiro, sigue teniendo como principal sospechoso al detenido y dueño del departamento, Francisco Sáenz Valiente, de quien se definirá la situación procesal este martes.

El departamento de Retiro. Foto: TN.

Mientras que se comprobó que sí hubo drogas en la fiesta que se realizó en la casa de Valiente ese trágico día, las amigas y familia de la joven insisten en que ella no consumía estupefacientes y que no creen que se haya querido quitar la vida. “Si consumió drogas, fue obligada”, comentó Arístides Rodrigues, su padre, en diálogo este lunes con América TV.

“La versión del intento de suicidio no tiene ningún sentido”, insistió. Y luego remarcó: “Emmily nunca consumió drogas. Si consumió fue obligada, no tengo dudas de eso. Siempre fui muy cercano a ella. La primera vez que ella consumió alcohol fue conmigo cuando ya era mayor de edad”.

Asimismo, los allegados de la víctima suponen que pudo haber sido engañada por Juliana, la mujer que la invitó al departamento ubicado en calle Libertad al 1500. “Yo al hombre no lo conocía y ella me contaba todo. Pero nunca me lo mencionó. Pudo haber ido engañada por ella porque era amiga”, señaló unos días atrás durante una entrevista en A24.

Además, indicaron que Sáenz Valiente le pagaba a Juliana “por llevarle chicas”. Y dijeron que no van a descansar hasta que se esclarezca lo ocurrido porque ellas creen que “Emmily no se mató, la mataron”.

Emmily Rodrigues, la joven brasileña de 26 años que murió al caer de un sexto piso en la calle Libertad a 1500, en Ciudad de Buenos Aires.

La llamada al 911 antes de la tragedia

Antes de que Emmily Rodrigues cayera del sexto piso del edificio, Francisco Sáenz Valiente, quien se encuentra detenido en una dependencia de la Policía de la Ciudad, se comunicó al 911.

Infobae, que pudo acceder al expediente, publicó detalles de los dos llamados que el empresario realizó y en el que se escuchan a la mujer gritar.

El primero fue a las 9:13 del jueves 30, el segundo, cuatro minutos después. “Vengan, por favor”, le pide el empresario a la operadora.

– 911: Hola, 911, emergencias.

– Sáenz Valiente: Hola, ¿qué tal?, necesito un oficial. Tengo una chica muy alterada en casa.

– 911: ¿Un femenino?

– Sáenz Valiente: Sí.

Luego, comienza el cruce de información de rigor. El empresario da su dirección. Luego, insiste: “Si pueden venir rápido… A ella la conocí por una amiga, está gritando mucho. Está como poseída, si pueden venir rápido”.

– 911: Su nombre.

– Sáenz Valiente: Francisco, soy el dueño de la casa.

Se oyen los gritos al final de la llamada, cada vez más fuertes. Cuatro minutos más tarde, el empresario vuelve a llamar. “Viene la Policía”, dice al comienzo del llamado. Los gritos se vuelven cada vez más fuertes. “Díganme la dirección de la emergencia”, repite la operadora. “Vengan urgente, por favor”, ruega: “Sexto piso, por favor, vengan urgente”.

Poco después, Rodrigues cayó al vacío.