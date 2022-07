Continúa el recrudecimiento entre los representantes de la Secretaría de Transporte y el Gobierno Nacional por el tema de los subsidios al transporte, por lo que los servicios de los colectivos podrían continuar viéndose afectados en los próximos días.

La Secretaría de Transporte reclama el pago de los subsidios adeudados por parte del Gobierno Nacional.

De todos modos, se pactó una reunión para el miércoles 20 de julio que tendrá como protagonistas a ambas partes, a fin de llegar a un acuerdo que ponga fin a las medidas de fuerza que consisten en la reducción de las frecuencias de los transportes públicos.

Sin embargo, la tensión parece ir en aumento y desde la Secretaría de Transporte y las compañías de ómnibus alertaron: “Si no hay una solución, la semana que viene directamente no funcionarán los colectivos”.

Cabe recordar que ya este mismo martes 19 de julio, los colectivos que tienen sus recorridos por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vieron afectados sus servicios, reduciendo la dotación de los mismos a la mitad. Esto se debió a la falta de pago del subsidio que se comprometió a realizar el Gobierno Nacional.

En ese sentido, el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo, precisó que si bien participarán de la reunión con el Gobierno, “la única solución es el pago del subsidio que nos adeuda el Estado desde hace 15 días y que asciende a un monto de $18.000.000.000″.

Y al mismo tiempo, este miércoles se mantendrá la medida de reducir la frecuencia de los colectivos al 50%: “Venimos haciendo reclamos hace varios días, pero nadie del Ministerio de Transporte nos recibió, entonces no nos quedó otra que tomar esta decisión. Si no hay una solución, la semana que viene directamente no funcionarán los colectivos”.

A posteriori, Troilo dio una explicación de la situación del transporte actual: “En promedio, el valor del boleto de colectivo es de $13,50. Cuando la tarifa debería costar $150. Lo que paga el usuario cuando pasa la tarjeta SUBE es apenas el 10% del costo y el 90% restante corresponde a las compensaciones”.

Varias líneas de colectivos del AMBA continuarán con sus frecuencias reducidas a la mitad.

¿Qué líneas de colectivos se verán afectadas?

Según se precisó, las siguientes serán las líneas de colectivos que verán reducida su dotación a la mitad: 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 123, 124, 114, 118, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203, 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 325, 328, 329, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390, 395, 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 621, 622, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914, 915.