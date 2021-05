Luego de conocer el fallo que culpó por “homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber” a Luis Oscar Chocobar, y que lo inhabilitó por cinco años para ejercer sus funciones como policía, la sociedad en sí intentó demostrar su apoyo hacia el oficial y realizaron una colecta para recaudar fondos hacia él.

A través de Twitter, un usuario escribió: “Mañana empezamos la campaña para juntar guita para Chocobar por placer”, posteó @GordoMonstruo__ . Sin imaginarse que iba a tener semejante magnitud, los seguidores efectivizaron la sugerencia y difundieron los canales para recibir dinero a través de cuentas de Mercado Pago y Brubank a nombre de otra usuaria, identificada como @EugeniaRolon_.

Rápidamente, y en honor al oficial que fue condenado por ejercer su trabajo, la convocatoria virtual comenzó a viralizarse tanto que para el domingo ya habían recaudado 1.569.862 pesos. Además, sobre el dinero que ya han juntado ostuvieron que será utilizado para sortear el embargo de sus bienes que le impuso la Justicia, por 400 mil pesos.

Patricia Bullrich manifestó su apoyo hacia Luis Chocobar. (Juano Tesone / Clarín) Clarín

La palabra de Luis Chocobar

En diálogo con TN, el policía habló sobre la colecta que le organizaron y dijo: “Yo soy un humilde trabajador. Una persona común, la que está en casa, la que quiere ayudar. La verdad a mí me da un poco de vergüenza recibir algo de alguien, porque toda la vida, desde los 9 años que trabajo, y siempre me gané el mango que llevo a casa, me lo gané yo”.

Además, agregó: “También me pongo a pensar que el gesto de ellos es algo humano, es sentir el cariño y expresarlo de alguna manera, a veces las palabras te llegan, te contemplan, te hacen sentir bien, pero ellos necesitan ver que yo crezca o que siga para adelante, me parece que toda esa campaña que se está armando pasa por ese lado”.