Desde hace por lo menos dos años, y más aun desde el inicio de la pandemia, vienen cayendo los precios de los departamentos debido a la gran sobreoferta que hay en la Ciudad de Buenos Aires.

Según consignó Clarín, de acuerdo a datos de ZonaProp, en la primera quincena de mayo se registraron un total de 111.503 departamentos a la venta en la Ciudad.

El útimo informe de Reporte Inmobiliario señala: “El valor del metro cuadrado promedio del usado para calidad estándar, sin amenities, en base al relevamiento que se realiza en forma trimestral desde el año 2005 se ubicó en mayo de este año en los US$ 1.732,2 el metro cuadrado, mientras que el promedio del trimestre anterior era de US$ 1810,6, y un año atrás en mayo de 2020 alcanzaba los US$ 2.097,1 por m2 en CABA”.

Y agrega: “La caída alcanza el 26,8% si se compara al valor actual con los US$ 2.367 el metro cuadrado correspondientes al mismo mes del año 2019”.

“El valor promedio actual se ubica incluso por debajo del registrado en mayo de 2012 y 2013”, precisa el informe.

Se redujo además el monto total de las operaciones: según los datos del Colegio de Escribanos porteños, bajó un 10,9%, a $ 21.312 millones. El monto medio de las operaciones fue de $ 9.198.639, equivalentes a 93.384 dólares.