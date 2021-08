Este viernes un grupo de manifestantes vandalizó la Catedral y el Cabildo durante una marcha contra el gatillo fácil. Además del reclamo, hubo pintadas contra la Policía y la Iglesia en los históricos edificios, ubicadas alrededor de la Plaza. Fue la iglesia central de la Capital el blanco más elegido por los manifestantes. A raíz de esto, una organización católica realizará una denuncia penal.

La red Respeto Religioso, una asociación civil constituida para contribuir a la preservación de “la paz y la amistad social”, se presentará ante la Justicia. El motivo son las pintadas insultantes contra la institución y además el hecho que ninguna autoridad política haya condenado públicamente el ataque.

“No hubo prevención, acción ni reacción de las autoridades nacionales o de la Ciudad. Tampoco declaración posterior condenatoria del atropello”, afirmaron desde la organización según publicó La Nación.

Las pintadas exhibían violentos mensajes como “fuego a las Iglesias” y “muerte a la policía”. Ante esto, desde la red sostuvieron que: “Este odio irracional va en aumento frente a la desidia de los poderes públicos. El desinterés y silencio es alarmante” y cuya finalidad es “defender el sentir católico ante las ofensas a su fe y poner de manifiesto los ataques a todo culto valorando la dimensión espiritual del ser humano”.

Con el objetivo de “enfrentar la creciente intolerancia religiosa y mover al Estado y sus funcionarios y al Ministerio Público Fiscal a tomar conciencia de la gravedad de la situación”, la organización anunció que realizará “la denuncia judicial correspondiente, penal y correccional. No se trata de un caso aislado”.

“No alcanza con reparar -a expensas de los impuestos cada vez más altos a los contribuyentes- los prejuicios materiales. El agravio es también espiritual a la comunidad creyente y para muchos ciudadanos”, sostuvieron con malestar desde la red, con claro reclamo hacia el grupo político.

Sobre los hechos ocurridos el viernes frente a la Plaza de Mayo, la red comentó: “No puede ser que no haya ningún demorado ni detenido. Las fotos y los videos de la movilización circulan y son conocidos. No es difícil individualizar a los agresores. El comportamiento delictivo constituye un delito penal y una contravención”.

La asociación que tiene a los doctores Juan Miguel Bestani, titular de la Fundación Contemporánea, y Juan Navarro Floria, presidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir),como autoridades cerró el comunicado diciendo que “la sociedad argentina, exhausta ya por la pandemia y la preocupación económica y social reinante, demanda la protección de valores y principios y el más terminante rechazo a toda forma de violencia material y simbólica”.