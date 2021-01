Los administradores de los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a consultarle a los familiares de los adultos mayores internados si avalan la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.

Se trata de un pedido del Ministerio de Salud porteño, según informó Clarín. Lo que pidieron fue que cada institución informe en un listado cuántos adultos mayores de 60 años están dispuestos a darse la Sputnik V, con el fin de conocer cuánta población de cada geriátrico se vacunará y organizar el operativo.

Trasladan a residentes de un geriátrico en Balvanera (Foto: Clarín)

“En la Ciudad, la Sputnik no se va a aplicar a mayores de 60 hasta que no sea aprobada en el país y no lo indique el Ministerio de Salud de Nación”, manifestó una fuente del área porteña al diario antes citado.

En el caso de los adultos mayores que se encuentran en geriátricos, no todos pueden decidir por cuenta propia si aceptan o no la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, por lo que se hizo necesario empezar a consultarle a sus familiares o tutores.

Además, este viernes se confirmó que la ANMAT ya tiene los papeles enviados desde Rusia para analizar la aprobación de la vacuna a mayores de 60.